Vrije li u SDP-u? "Ako imate jednog kandidata, onda to nije izbor. Bojim se da su pomiješali lončiće"

"Oni se mogu pozvati na iskorake koje su napravili modelom 'jedan član - jedan glas', ali i reći kako sada moraju malo reterirati no ne zbog sebe nego zbog situacije u Hrvatskoj koja se neće popraviti ne bude li SDP preuzeo vlast. Pa stoga, eto, stranka može učiniti tu neku manju nedemokratsku koncesiju da bi širili demokraciju dalje, jače i snažnije. To su, naravno floskule. Čim jednom počnete posustajati u toj priči, više se u nju ne vraćate. Tko god je počeo širiti iliberalnu demokraciju, demokraturu ili kako god već to nazivali, taj se više nije vratio u vode autentične demokracije. Tomaš Masaryk, veliki češki političar i filozof i jedan od najvećih državnika u 20. stoljeću, rekao je: Ako demokracija ima probleme, onda ne uklanjate demokraciju nego probleme. Prenesite to na izbore u SDP-u i sve će vam biti jasno", zaključio je Pecnik.