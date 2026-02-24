Još deset dana
Women’s Weekend donosi razgovore bez filtera o sexu, financijama ali i inspiraciju i partyje koje ne želite propustiti
Još deset dana dijeli nas od Women’s Weekenda, koji će od 5. do 8. ožujka pretvoriti Rijeku u mjesto susreta inspirativnih razgovora, snažnih priča i odlične atmosfere.
Program spaja panele, radionice i večernja druženja, brišući granicu između konferencije i festivala te stvarajući prostor za profesionalne i osobne razgovore uz dozu odličnog humora.
Razgovori bez filtera: Paneli koji otvaraju važne teme
Panel „Znaju li muškarci sve o seksu?“ uz dozu humora i otvorenosti propituje ranjivost, očekivanja i dinamiku suvremenih odnosa, dotičući se i uloge vibratora - ne kao konkurencije, već kao saveznika u partnerskom odnosu. Luka Matutinović, direktor marketinga LELO, Ognjen Bagatin, menadžer Futura Medical Grupa i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, uz moderiranje dr. med. Petre Kejle, otvaraju iskren razgovor o mitovima, nesigurnostima i komunikaciji u intimnim odnosima.
Je li trač zaista nestao ili je samo promijenio adresu? Panel „Trač je mrtav! Ili se samo preselio u DM?“ okuplja komunikacijske stručnjake Matu Rončevića, Davora Grgina, Ranka Vučinića i Ružicu Soldo koji uz moderatoricu Antoniju Blaće otvaraju pitanje kako su društvene mreže promijenile način na koji dijelimo informacije, gradimo reputaciju i vodimo razgovore.
Panel „Bez pardona s Idom: Stand Up!“ powered by L'Oréal Paris donosi prepoznatljiv format popularnog serijala Ide Prester. Tom prilikom će spisateljica Ivana Bodrožić, izvršna menadžerica Zaklade SOLIDARNA Karla Pudar i voditeljica Mia Kovačić razgovarat o uličnom uznemiravanju i načinima kako mu se suprotstaviti. Uz panel održava se i radionica „STAND UP – Ustani protiv uznemiravanja na ulici“, u organizaciji Zaklade SOLIDARNA i L'Oréal Parisa kroz koju sudionice dobivaju konkretne alate za sigurno reagiranje u situacijama uznemiravanja. Prijave su moguće putem linka.
Kako donositi pametne financijske odluke u vremenu nestabilnih tržišta tema je panela „Što (ne) znamo o ulaganjima? Kako žene oblikuju dugoročnu financijsku sigurnost“, na kojem dr. sc. Sandra Švaljek i dr. sc. Eva Horvat uz moderatora Iliju Jandrića razgovaraju o štednji, ulaganjima i dugoročnoj financijskoj sigurnosti i pismenosti.
Radionice koje znanje pretvaraju u iskustvo
Uz panele, Women’s Weekend donosi i niz radionica koje sudionicima nude nova znanja i iskustva.
Koliko zapravo znate o novcu? Moneterra Club kviz s Moranom Zibar pretvara financije u zabavno natjecanje prepuno duhovitih pitanja i dobre atmosfere. Financijske i tehnološke teme nastavljaju se kroz radionicu „Kako se pripremiti za razgovor s bankom“, powered by Nexi & PBZ, koja donosi savjete o pristupu financiranju i suvremenim trendovima plaćanja, te radionicu „AI za liderice – kako prepoznati AI prilike i pripremiti organizaciju na promjene“, powered by CROZ, posvećenu praktičnoj primjeni umjetne inteligencije u poslovanju.
Petak na Women’s Weekendu započinje u pokretu uz Boxing Class s Meri Goldašić i Goranom Borovićem u Vichy Health Clubu koji će se smjetiti u hotelu Hilton Costabella Resort Rijeka, a prijave su moguće putem linka. Subotnje jutro u Vichy Health Clubu rezervirano je za Stretch Class s Margi Goleš - opuštajući reset i idealan početak završnog festivalskog dana. Prijaviti se možete na linku.
Dnevni razgovori, večernja druženja i festivalska atmosfera
Women’s Weekend tradicionalno spaja dnevni program s večernjim druženjima, pa tako ni ove godine u Rijeci neće nedostajati dobre energije, vrhunske glazbe i nezaboravne festivalske atmosfere.
Festival započinje Welcome Partyjem by Stiluetta u hotelu Hilton Costabella Rijeka Spa & Beach Resort u četvtak 5. ožujka, dok se dan poslije večernji program seli u Pogon kulture, gdje će se popularnom ToMi na pozornici pridružiti posebna gošća — mlada glumica i pjevačica Ružica Maurus, koja je nedavno predstavila svoj prvi singl Rano duboka. Zajedno će izvoditi domaće i strane hitove i stvoriti večer ispunjenu plesom, glazbom i odličnom atmosferom.
Uz snažne razgovore, praktične radionice i večernji program koji spaja networking, glazbu i druženje, Women’s Weekend i ove godine potvrđuje svoj jedinstveni spoj inspiracije, razmjene ideja i dobre energije. Tijekom tri dana Rijeka postaje mjesto novih susreta, razgovora i poznanstava koja se nastavljaju i dugo nakon završetka festivala.
Cijeli program četvrtog izdanja Women’s Weekenda te ulaznice dostupni su na službenoj web stranici festivala, dok se najnovije informacije mogu pratiti putem službenih kanala na Instagramu, Facebooku i LinkedInu.
