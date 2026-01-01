Hitna s povećanim brojem intervencija - mladić u Savi, drugi ozlijedio oko

Hitna je intervenirala kod 23-godišnjeg mladića koji je ni sam ne znajući kako dospio u rijeku Savu. Mladić je, kaže dr. Hitrova, u društvu konzumirao alkohol i ne zna kako je završio u rijeci, ali se javio ocu koji ga je pronašao i pozvao Hitnu. Bio je pothlađen i nije imao vidljivih ozljeda osim ogrebotine na desnoj šaci i Hitna ga je odvezla u KBC Zagreb.