Vladajući: Propitati ustavnost Odluke zagrebačke Skupštine. Oporba: HDZ radi protuustavno

Nezavisna Marija Selak Raspudić navodi da jedna politička samovolja rađa drugu političku samovolju, a pravo je nešto što se iskorištava i zloupotrebljava kako bi se opravdala takva politička samovolja. "Treba pogledati zaključak Gradske Skupštine koji se ni na koji način ne odnosi ovu situaciju, a jedino gdje je Grad Zagreb konkretno regulirao nekakvu zabranu onih koji su koristili pozdrav ZDS je područje Arene. Ne postoji nijedno pravno uporište za ovo postupanje i ovdje se može reći da jedna politička samovolja provocira drugu političku samovolju i tu nema nevinih”, ocijenila je.