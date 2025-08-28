Oglas

na stajalištu Trnava

Zapalio se vlak u Zagrebu: Strojovođu odvela hitna

N1 Info
28. kol. 2025. 08:13
26.08.2025., Glavni kolodvor, Zagreb - Muskarac stradao na kolodvoru, pregazio ga vlak. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL/Ilustracija

Zapalio se vlak u Zagrebu, potvrdili su zagrebački vatrogasci. Dojavu o požaru zaprimili su nešto iza 11 sati navečer u srijedu. Strojovođa je zaustavio vlak na stajalištu Trnava.

Policija je vatrogscima javila i da je hitna na putu jer se strojovođa nadisao dima. Po dolasku na mjesto intervencije potvrdili su da kompozicija vlaka stoji na stajalištu te da na prvu ne vide otvoreni plamen. Radilo se o požaru kompresora u lokomotive, a lokomotiva je bila isključena iz naponske mreže, javlja 24sata.

Do njihovog dolaska požar je su pogasili aparatima za početno gašenje požara djelatnici HŽ-a u tom vlaku.

Trnava požar vatrogasci vlak zagreb

