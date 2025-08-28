Zapalio se vlak u Zagrebu: Strojovođu odvela hitna

Policija je vatrogscima javila i da je hitna na putu jer se strojovođa nadisao dima. Po dolasku na mjesto intervencije potvrdili su da kompozicija vlaka stoji na stajalištu te da na prvu ne vide otvoreni plamen. Radilo se o požaru kompresora u lokomotive, a lokomotiva je bila isključena iz naponske mreže, javlja 24sata.