Zastupnici bez primjedbi: Tajnik Sabora bi sutra trebao dobiti treći mandat

Saborski zastupnici nisu u četvrtak imali primjedbi da se Davor Orlović, tajnik Hrvatskoga sabora, kojemu je istekao mandat, ponovno, na četiri godine, imenuje na tu dužnost.
Tajnika Sabora imenuje odnosno razrješuje dužnosti Sabor, na prijedlog predsjednika Sabora, u ovom slučaju Gordana Jandrokovića.
U pogledu prava, tajnik Sabora ima položaj predsjednika saborskog radnog tijela, podsjetio je Pero Ćosić, predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove koji je Saboru formalno predložio ponovno Orlovićevo imenovanje.
Za očekivati je da će Sabor već u petak glasovati o Orlovićevu imenovanju i 'dati' mu treći mandat na dužnosti tajnika.
Zastupnici nisu imali primjedbi ni na kadrovske promjene u nekoliko odbora, tako bi u Odboru za Ustav, umjesto Peđe Grbina (SDP) bio Mihael Zmajlović, umjesto Marina Živkovića (Možemo) članica Odbora za vanjsku politiku bila bi Jelena Miloš, a umjesto Viktorije Knežević (Centar) članica Odbora za pravosuđe bila bi Marija Lugarić (SDP).
SDP-ovu Ivanu Marković u Odboru za zaštitu okoliša mijenjala bi Marija Blažina (SDP), a umjesto Miloš u Mandatno-imunitetno povjerenstvo ušao bi Živković.
Saboru je bez primjedbi poslan i prijedlog da za vanjskog člana Odbora za rad i mirovinski sustav iz reda Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) izabere Vitu Turšića.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
