Zastupnici bez primjedbi: Tajnik Sabora bi sutra trebao dobiti treći mandat

Zastupnici nisu imali primjedbi ni na kadrovske promjene u nekoliko odbora, tako bi u Odboru za Ustav, umjesto Peđe Grbina (SDP) bio Mihael Zmajlović, umjesto Marina Živkovića (Možemo) članica Odbora za vanjsku politiku bila bi Jelena Miloš, a umjesto Viktorije Knežević (Centar) članica Odbora za pravosuđe bila bi Marija Lugarić (SDP).