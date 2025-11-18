Meteorolozi objavili novu prognozu: Stižu li snježni kaos i ledene oluje?

Veljača je posljednji mjesec klimatološke zime i često donosi najniže temperature u sezoni. No priča u 2026. mogla bi biti drukčija, iako je na ovoj udaljenosti prognoza još podložna promjenama — baš kao što se sada pokazuje da će prosinac biti hladniji, unatoč ranijim toplijim prognozama.