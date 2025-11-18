Meteorolozi objavili novu prognozu: Stižu li snježni kaos i ledene oluje?

Nadolazeća zima mogla bi biti znatno hladnija od prosjeka u velikim dijelovima Sjeverne Amerike i Europe
Diljem Europe vidimo većinom ispodprosječne oborine, što upućuje na područje povišenog tlaka i vjerojatno suši/hladniji zrak sa sjeveroistoka, piše Severe Weather Europe.
U kombinaciji s oborinama tijekom napredovanja arktičke fronte, prognozira se i snijeg. Pritom, najveće koncentracije snježnih oborina bit će na sjevernim padinama planinskih lanaca. U većini nizina očekuje se samo povremeni snijeg, bez značajnijih akumulacija.
Veljača je posljednji mjesec klimatološke zime i često donosi najniže temperature u sezoni. No priča u 2026. mogla bi biti drukčija, iako je na ovoj udaljenosti prognoza još podložna promjenama — baš kao što se sada pokazuje da će prosinac biti hladniji, unatoč ranijim toplijim prognozama.
Prognoza tlaka za veljaču pokazuje pomak prema blažem obrascu, potaknut snažnim ciklonom iznad Grenlanda i dalekog sjevernog Atlantika. Očekuje se da će se područje visokog tlaka ponovno uspostaviti nad istočnim Sjedinjenim Državama, kao i nad Europom.
To upućuje na mogućnost da bi se polarna vrtložna cirkulacija mogla obnoviti u veljači, zaključavajući hladniji zrak ponovno u polarne krajeve.
Gledajući prognozirane površinske temperature u Europi, vidimo da su uglavnom iznad prosjeka diljem kontinenta. No vjerojatnost toplijeg vremena nije posebno visoka, pa je izgledno da bi mjesec mogao imati hladniji početak i topliji kraj, ili obratno.
Europa pokazuje više oborina na sjevernim područjima zbog utjecaja ciklone, dok središnji i zapadni dijelovi bilježe oborine oko prosjeka.
