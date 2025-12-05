Vremenska prognoza
Priželjkujete sunce i zatopljenje? Evo kad slijedi vremenski preokret
Pretežno oblačno je diljem Hrvatske, mjestimice ima slabe oborine u unutrašnjosti i duž Jadrana.
Oglas
U nastavku petka kiše će biti češće prema večeri i to osobito u unutrašnjosti i na krajnjem jugu Jadrana. Sunčanije na sjevernom dijelu obale, no prema večeri će pojačavati bura.
U subotu također još ujutro slaba kiša mjestimice na kopnu, no veći dio dana uglavnom suho. Tek ponovno navečer i u noći na nedjelju može na kopnu pasti malo kiše. Sunčanije na Jadranu.
I nedjelja će suncem biti naklonjenija Jadranu, dok će na kopnu biti kiše, češće prema istoku i to u prvom dijelu dana.
Novi tjedan će biti stabilniji, očekuje se i značajniji rast temperatura, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas