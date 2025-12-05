Oglas

Vremenska prognoza

Priželjkujete sunce i zatopljenje? Evo kad slijedi vremenski preokret

Tea Blažević
05. pro. 2025. 07:18
Pretežno oblačno je diljem Hrvatske, mjestimice ima slabe oborine u unutrašnjosti i duž Jadrana.

U nastavku petka kiše će biti češće prema večeri i to osobito u unutrašnjosti i na krajnjem jugu Jadrana. Sunčanije na sjevernom dijelu obale, no prema večeri će pojačavati bura.

U subotu također još ujutro slaba kiša mjestimice na kopnu, no veći dio dana uglavnom suho. Tek ponovno navečer i u noći na nedjelju može na kopnu pasti malo kiše. Sunčanije na Jadranu.

I nedjelja će suncem biti naklonjenija Jadranu, dok će na kopnu biti kiše, češće prema istoku i to u prvom dijelu dana.

Novi tjedan će biti stabilniji, očekuje se i značajniji rast temperatura, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.

vremenska prognoza vrijeme

