ZIMSKI UVJETI
VIDEO / Snijeg diljem Hrvatske: "Oni koji baš ne moraju, neka ne idu na put"
Kako je bilo i najavljeno, snijeg pada diljem zemlje. Na sjeveru zemlje pada susnježica, no u dijelovima Slavonije pada jak snijeg, kao i u dijelovima Gorskog kotara i Like.
Što nas čeka?
Hrvatsku će ovog vikenda zahvatiti promjenjivo i hladno vrijeme. Na kopnu će uglavnom biti oblačno, a u subotu se očekuje kiša koja će postupno prelaziti u snijeg, uz stvaranje snježnog pokrivača ne samo u gorju, nego ponegdje i u nizinama. Dnevna temperatura kretat će se od 0 do 1 °C, dok će noću pasti do -1 °C.
Prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), kako prenosi Index, u zagrebačkoj regiji postoji opasnost od stvaranja snježnog pokrivača debljine oko 5 cm, stoga se savjetuje oprez pri hodanju, bicikliranju i vožnji, jer će ceste i pločnici biti sklizavi.
Vjetar će biti umjeren do jak, osobito u okolnim gorama, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.
"Očekuju nas pravi zimski uvjeti. Već danas ih je bilo, a sutra će biti još gore. Upozorenje je da oni koji baš ne moraju, ne idu na put. Stiže olujna orkanska bura, snježina i snježni zapusi. Ukratko: zima", rekao je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
U nedjelju sunčano
Na Jadranu se očekuje kiša, a u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka bura, podno Velebita olujna s orkanskim udarima, dok će na jugu puhati jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka na sjevernom Jadranu od 2 do 7 °C, a u Dalmaciji od 7 do 13 °C.
U nedjelju će, s druge strane, zasjati sunce, no dnevna temperatura na kopnu bit će oko 0‐2 °C, dok će noću pasti do -2 ili -3 °C, stoji na stranicama DHMZ-a. Kiše će mjestimice biti na Jadranu. Vikend bi u svakom slučaju mogao donijeti prve ozbiljnije pahulje u nižim predjelima, dok u gorju snijeg može formirati deblji pokrivač.
Oglasili se iz HAC-a i Civilne zaštite
I Hrvatske autoceste (HAC) izdale su upozorenje zbog vremena i apelirale na dodatan oprez u prometu. "Sve zimske ekipe HAC-a su na terenu, prate se temperature i uvjeti na cesti kao i prognoza za mikro lokacije te se prema potrebi tretiraju sve asfaltne površine kako ne bi došlo do zaleđivanja asfalta. Međutim, vaša sigurnost je i u vašim odlukama. Ne donosite nepromišljene odluke", napisali su.
"Poruke vozačima: Ne krećite na put bez adekvatne zimske opreme! Dok traju snježne padaline brzinu vožnje potrebno je prilagoditi trenutnim uvjetima i ograničenjima na autocesti. Ne zaustavljajte vozilo na zaustavnoj traci i u tunelima zbog postavljanja lanaca, stanite na odmorištu. Oprez zbog moguće poledice na vijaduktima i izlasku iz tunela. Ne pretječite ralicu", istaknuli su.
Sve korisnike su, usto, zamolili, da prije putovanja provjere stanje na cestama na mrežnoj stranici HAC-a ili HAK-a. U slučaju izvanrednih situacija u prometu, dodali su, sve obavijesti šalju se putem prometnog servisa HAK-a, stoga je važno uključiti radioprijamnik u sustav informiranja o stanju u prometu (RDS), a dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom info telefonu 0800 0422.
Oglasili su se i iz Civilne zaštite. "U gradovima i općinama održani su brojni pripremni sastanci s ciljem njihovog usklađenog djelovanja, pripremljena je mehanizacija, materijal za posipavanje, isplanirano pravovremeno zatvaranje i označavanje prometnica, kao i kapaciteti za smještaj u slučaju potrebe", objavili su.
