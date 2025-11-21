VIDEO / Snijeg diljem Hrvatske: "Oni koji baš ne moraju, neka ne idu na put"

I Hrvatske autoceste (HAC) izdale su upozorenje zbog vremena i apelirale na dodatan oprez u prometu. "Sve zimske ekipe HAC-a su na terenu, prate se temperature i uvjeti na cesti kao i prognoza za mikro lokacije te se prema potrebi tretiraju sve asfaltne površine kako ne bi došlo do zaleđivanja asfalta. Međutim, vaša sigurnost je i u vašim odlukama. Ne donosite nepromišljene odluke", napisali su.