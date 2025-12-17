Oglas

Vremenska prognoza

Kiša se na kopnu ledi u dodiru s tlom, evo gdje se očekuje grmljavina

Tea Blažević
17. pro. 2025. 07:11
08.05.2021., Vodice - Grmljavinsko nevrijeme i jaka kiša pogodilo Dalmaciju. Photo: Bruno Fantulin/PIXSELL
Bruno Fantulin/PIXSELL

Pretežno oblačno je diljem Hrvatske, kiša pada kako u unutrašnjosti tako i duž Jadrana, stoga se u mnogim mjestima vozi po mokrim i skliskim kolnicima.

Na kopnu lokalno ima oborine koja se smrzava u dodiru s tlom. Također na mnogim mjestima ima magle koja smanjuje vidljivost, stoga se vozače poziva na oprez. U nastavku srijede uglavnom će biti oblačno, kiša će biti češća duž Jadrana i uz Jadran, gdje može biti i grmljavine.

Tijekom četvrtka će biti manje oborine, uglavnom će još malo kiše i pljuskova biti duž Jadrana i uz Jadran. Na kopnu uglavnom suho, bit će i sunčanih razdoblja.

Petak će u unutrašnjosti biti tmurniji, kao i na sjevernom Jadranu, gdje lokalno može pasti malo kiše. Sunčanije u Dalmaciji. Temperature malo više.

Za vikend stabilnije, ali na kopnu često s maglom i niskim oblacima, moguće dugotrajnijim. Sunčanije će biti duž Jadrana.

vremenska prognoza vrijeme

