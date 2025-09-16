Kako se prenosi herpes zoster?

Ovo je vjerojatno pitanje koje vas najviše zanima: može li se herpes zoster prenijeti s jedne osobe na drugu? Odgovor je pomalo složen.



Herpes zoster se, u pravilu, ne prenosi izravno s osobe na osobu. Ne možete "dobiti” herpes zoster od druge osobe koja ima herpes zoster, jer se radi o reaktiviranju virusa koji već nosite u svom tijelu nakon preboljenih vodenih kozica.

Međutim, postoji važna iznimka koju treba razumjeti: osoba koja ima aktivni herpes zoster (u fazi mjehurića) može prenijeti virus varicella-zoster drugoj osobi koja nikada nije preboljela vodene kozice ili nije cijepljena protiv vodenih kozica. U tom slučaju, ta druga osoba neće razviti herpes zoster, već vodene kozice.



Dakle, iako se herpes zoster ne prenosi kao "herpes zoster”, virus koji ga uzrokuje (varicella-zoster) može se prenijeti i uzrokovati vodene kozice kod osobe koja nikada nije bila izložena tom virusu.