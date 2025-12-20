Liječnik upozorava na "okidače" stanja s kojim će se mnogi suočiti ovog Božića

Za božićnim stolom gotovo sigurno će sjediti nekoliko osoba koje pate od ovog problema, otkrio je liječnik. Božićni ručak često znači stolove prepune pića i hrane, jakog svjetla, vesele glazbe i općeg kaosa obiteljskog okupljanja.
Oglas
No za osobe koje pate od migrena to može biti savršena oluja koja potiče ovo često iscrpljujuće stanje, prenosi Mirror.
Gostujući u emisiji BBC Morning Live, dr. Kasim Ahmed otkrio je da je i sam jedan od 10 milijuna ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu – otprilike jedan od šest – koji pate od migrena. Rekao je: „Ako idete na obiteljsko okupljanje, tamo će sigurno biti barem tri ili četiri osobe koje pate od migrena. Svatko ima različite simptome i okidače. Kod mene su okidači manjak sna, stres – koji je velik faktor – te nedovoljna hidratacija. Pijenje dovoljne količine tekućine čini veliku razliku.
Alkohol jako dehidrira, a pritom se ne pije dovoljno vode. Božićno razdoblje vrijeme je kada se svi ti okidači mogu spojiti.“
Stručnjak je savjetovao osobama koje pate od migrena da paze na svoje okidače i rane znakove upozorenja koje inače osjećaju. Oni se razlikuju od osobe do osobe. Uobičajeni rani znakovi migrene uključuju:
- probleme s vidom
- poteškoće u govoru
- pretjerano zijevanje
- utrnulost ili trnce
- ukočenost
- poteškoće s koncentracijom
Jedan od najčešćih i najpoznatijih znakova naziva se aura. Vizualne aure mogu uključivati bljeskajuća svjetla, boje nalik kaleidoskopu ili cik-cak linije te zamućen vid.
Te aure obično traju oko 20 do 30 minuta i javljaju se 20 do 30 minuta prije nego što sama migrena započne.
Dr. Kas je nastavio: „Ako znate koji su vaši znakovi upozorenja, reagirajte na vrijeme. To uključuje uzimanje paracetamola ili ibuprofena, odgovorno i prema uputama. Također je važno da ste u isto vrijeme nešto pojeli.“
Liječnik je preporučio i korištenje maski za oči za zamračivanje, s dodatkom hladnog obloga kako bi se rashladilo područje oko očiju. Osvrnuvši se na nedavnu preporuku s društvenih mreža o uranjanju stopala u toplu vodu kako bi se krv povukla iz glave, dr. Kas je naglasio da „nema dokaza da to doista djeluje, ali se može razumjeti kako bi to teoretski moglo imati učinka“.
Dodao je: „Tijekom božićnog razdoblja važno je reći da, ako ste osoba koja pati od migrena ili imate člana obitelji s tim problemom, razmislite kako im možete izići u susret. Razgovarajte s ljudima o njihovim migrenama i simptomima koje mogu imati. I nemojte se bojati – ako vam treba malo prostora, slobodno to zatražite kako biste što bolje uživali u blagdanskom razdoblju.“
Neke jednostavne prilagodbe koje mogu pomoći osobama s migrenama tijekom Božića uključuju blažu rasvjetu, tišu glazbu, izbjegavanje jakih mirisa te osiguravanje mirne prostorije, udaljene od glavnog slavlja, gdje se mogu opustiti ako je potrebno. Dr. Kas je zaključio: „Migrene nisu samo glavobolje. One su klinički sindrom, rezultat preopterećenja mozga koje se događa.
Postoji čitav niz događaja koji dovode do migrene, a mogu započeti danima ili satima unaprijed. Ljudi koji pate od migrena znaju kako to izgleda i prepoznaju te okidačke znakove.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas