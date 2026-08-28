jeste li magnet za ubode?
Zašto komarci neke ljude obožavaju, a druge gotovo uopće ne diraju?
Sigurno ste primijetili – dok se jedni nakon boravka u prirodi vraćaju prekriveni ubodima, drugi prođu gotovo netaknuti. I nije riječ samo o dojmu. Procjenjuje se da je oko 20 posto ljudi posebno privlačno komarcima, a znanstvenici pokušavaju otkriti zašto.
Razlog nije samo u "slatkoj krvi". Na privlačnost komaraca mogu utjecati krvna grupa, miris kože, znoj, tjelesna temperatura, odjeća koju nosimo, pa čak i ono što pijemo.
Krvna grupa
Istraživanja pokazuju da komarci neke krvne grupe preferiraju više od drugih. U jednom istraživanju ljudi s krvnom grupom 0 bili su gotovo dvostruko češća meta od onih s krvnom grupom A, dok su se osobe s grupom B našle između, piše Smithsonian Mag.
Na koži se kod nekih ljudi također izlučuju kemijski signali koji komarcima mogu otkriti krvnu grupu, što ih dodatno može učiniti privlačnima.
Znoj i tjelovježba
Komarci svoje mete pronalaze i prema mirisima koje proizvodi ljudsko tijelo. Među njima su mliječna kiselina, amonijak i druge tvari prisutne u znoju.
Zbog toga bi intenzivno vježbanje moglo povećati privlačnost komarcima – tijelo se zagrijava, proizvodi više znoja i oslobađa više određenih kemijskih spojeva.
Tjelesna toplina i ugljikov dioksid
Komarci mogu detektirati ugljikov dioksid koji izdišemo, i to s udaljenosti od oko 30 metara. Ljudi koji ga proizvode više mogu im biti lakše uočljivi.
Privlači ih i toplina tijela, što dodatno olakšava pronalaženje „obroka“.
Bakterije na koži
I bakterije koje prirodno žive na našoj koži mogu igrati ulogu. Istraživanja su pokazala da određene kombinacije i količine bakterija mogu učiniti kožu privlačnijom komarcima.
To bi moglo objasniti i zašto neki ljudi često dobivaju ubode upravo oko gležnjeva i stopala, gdje živi velik broj bakterija koje stvaraju karakteristične mirise.
Komarcima možemo biti i "ukusni"
Istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta Yale iz 2024. pokazalo je da različiti spojevi prisutni u ljudskom znoju mogu utjecati na ponašanje komaraca.
Neke tvari potiču grizenje, dok ga druge mogu smanjiti. Znanstvenici smatraju da bi upravo razlike u kemijskom sastavu kože mogle biti jedan od razloga zbog kojih neke ljude komarci napadaju mnogo češće.
Pivo vas može učiniti privlačnijima
Jedno istraživanje iz 2010. godine pokazalo je da samo litra piva može povećati privlačnost komarcima. Znanstvenici nisu uspjeli objasniti razlog jer povećana pažnja komaraca nije bila povezana ni s količinom ugljikova dioksida ni s tjelesnom temperaturom.
Trudnoća
Trudnice također mogu biti privlačnije određenim vrstama komaraca. Istraživanja su pokazala da ih komarci koji prenose malariju mogu ubadati gotovo dvostruko češće.
Jedan od razloga je to što trudnice izdišu oko 21 posto više ugljikova dioksida, a njihova je tjelesna temperatura u prosjeku nešto viša.
Važna je čak i boja odjeće
I boja odjeće može imati utjecaja. Prema istraživanju iz 2022. godine, neke vrste komaraca lakše uočavaju ljude koji nose crvenu, narančastu, crnu ili cijan boju.
S druge strane, u istraživanju su slabije reagirali na zelenu, ljubičastu, plavu i bijelu.
Veliku ulogu ima genetika
Na kraju, velik dio razlika među ljudima mogao bi biti povezan s genetikom. Ona utječe na tjelesne mirise, metabolizam, sastav kože i druge karakteristike koje komarcima mogu biti privlačne.
Znanstvenici zato pokušavaju razviti nove načine zaštite – primjerice proizvode koji bi potaknuli kožu da prirodno proizvodi tvari koje odbijaju komarce ili bi pomoću bakterija dugotrajno promijenili miris kože.
Drugim riječima, ako vas komarci svake godine pronađu prije svih ostalih, možda jednostavno imate ono što njima posebno odgovara.
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