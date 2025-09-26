Beograd ne očekuje novu odgodu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija u kolovozu je novim jednomjesečnim produženjem licence omogućio nastavak isporuke sirove nafte NIS-u do 29. rujna. Ta odgoda odnosi se i na Jadranski naftovod (Janaf) kojim se nafta transportira do rafinerije u Pančevu, glavnog opskrbljivača srbijanskog tržišta naftnim derivatima.
Oglas
Janaf isporučuje između dva i tri milijuna tona nafte i ostvaruje oko 40 milijuna eura prihoda, s NIS-om je lani sklopio ugovor o transportu 10 milijuna tona nafte do kraja iduće godine.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u New Yorku na marginama zasjednja Opće skupštine UN-a kako očekuje da će Sjedinjene Države uvesti sankcije NIS-u od 1. listopada.
"Da vidimo, možda se neko čudo desi do 1. listopada, ali nas svakako očekuje teško vrijeme i zima", izjavio je Vučić izvjestiteljima beogradskih medija.
Naglasio je da je "situacija neprijatna i komplicirana", ali da će pokušati doći do povoljnog rješenja.
Vučić: "Srbija će platiti visoku cijenu"
"Kolateralna smo šteta odnosa Moskve i Washingtona", rekao je predsjednik Srbije.
Istaknuo je da će Srbija platiti "visoku cijenu zato što su Rusi većinski vlasnik NIS-a".
"Bili smo izrazito korektni prema ruskim i američkim partnerima. Trudit ćemo se da budemo korektni, ali ljudi moraju znati da ćemo platiti iznimno visoku cijenu", citira Vučića portal RTS-a.
Sankcije Naftnoj industriji Srbije dio su kaznenog paketa sankcija Sjedinjenih Država protiv ruskog energetskog sektora, a NIS je pod lupom američkih sankcija od početka ove godine, jer više od 55 posto dionica u toj tvrtki zajedno drže ruski Gazprom Neft i Gazprom.
Dio kaznenog paketa protiv ruskog energetskog sektora
Ruski Gazprom Neft je u međuvremenu smanjio svoj vlasnički udio u NIS-u na 44 posto i tom je transakcijom formalno prestala osnova za sankcije tvrtkama iz energetskog sektora s većinskim ruskim kapitalom.
Nakon uvođenja sankcija vlasnička struktura je djelomice promijenjena tako što je ruski Gazprom Neft prenio svoj udio od oko pet posto na Gazprom, s obzirom na to da ta tvrtka koja se bavi plinom nije pod sankcijama.
Tom je transakcijom Gazprom Neft svoj vlasnički udio u NIS-u smanjio nastojeći izbjeći sankcije NIS-u u Srb
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas