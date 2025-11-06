Bundesbank kaže da je financijska stabilnost Njemačke u pojačanoj opasnosti

Njemačku središnju banku brinu sve veće razine duga u Europi i opasnost po njemačku financijsku stabilnost koja iz njih proizlazi. Visoki udjeli javnog duga u BDP-u u Europi, s trendom rasta, predstavljaju rizik, smatraju u Bundesbanku, dodajući da veća javna potrošnja i teret kamata narušavaju održivost duga pojedinih zemalja.