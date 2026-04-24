David Born upozorio na stagflaciju u Europi: "Ljudi gube posao, ostaju bez novca. Opet bi moglo doći do toga"

"Problem javnog duga uvijek je u tome što ga možete gomilati sve dok vjerovnici vjeruju da ćete ga moći vratiti. No ako se nađete u situaciji da tržišta više ne vjeruju u vašu sposobnost upravljanja dugom, ulazite u problematično područje, kao što smo vidjeli kada je Macron raspisao prijevremene izbore i prinosi na državne obveznice naglo su porasli jer su ulagači postali skeptičniji da će Francuska biti dobro vođena. Ako se nešto slično dogodi na izborima sljedeće godine, postoji strah od šireg gubitka povjerenja u Europu kao tržište. No držim da je taj strah djelomično pretjeran, i zato što Njemačka, barem kada je riječ o dugu, ostaje sidro stabilnosti."