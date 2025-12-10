Financial Times uvrstio domaću tvrtku visoko na listu najuspješnijih u Europi

Direktor i osnivač tvrtke Berislav Borovina primio je plaketu Financial Timesa te izjavio: "Svaka potvrda struke nama je veliki kompliment. U građevini smo osvojili sve nagrade i priznanja, a ponovno biti dijelom liste Financial Timesa potvrda je da dobro upravljamo i ekonomskim dijelom. Ponosan sam što jedna hrvatska tvrtka može biti rame uz rame s liderima europskog rasta. Posebno sam zahvalan našim zaposlenicima, njih skoro 300, jer svaki od njih je na svoj način ugradio svoj rad u ovo priznanje, a jednako tako svim našim partnerima i suradnicima. Ova vijest posebno me veseli kontekstu činjenice da, nakon skoro četiri desetljeća uspješnog rada, neki pojedinci propituju našu stručnost. Kao i uvijek, naš rad i postignuća te priznanja struke najbolji su odgovor“, istaknuo je Borovina, koji je prošle godine zaslužio i počasni doktorat Sveučilišta u Splitu zbog doprinosa struci.