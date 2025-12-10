Financial Times uvrstio domaću tvrtku visoko na listu najuspješnijih u Europi

Spegra je zauzela 76. mjesto ukupno te visoko 7. mjesto u kategoriji Construction & Engineering u izboru Financial Timesa.
Splitska građevinska tvrtka Spegra i ove se godine našla na listi 300 europskih kompanija s najvećim dugoročnim rastom, piše Financial Times, a prenosi tportal. Dugoročni rast od 39,68 posto svrstao je Spegru na 76. mjesto ukupno na listi te među najuspješnije u sektoru Construction & Engineering, gdje joj je pripalo visoko 7. mjesto.
Drugi je ovo put da Financial Times rangira Spegru na ovu konkurentnu listu na kojoj se našla i prošle godine, tada na 144. mjestu. Spegra je i ovaj put jedina hrvatska tvrtka na listi.
U specifičnoj niši
Spegra se posljednjih 36 godina usko specijalizirala za građevinske sanacije te je, zahvaljujući dugoj tradiciji, akumuliranom znanju, razvijenim tehnološkim postupcima i dobrom upravljanju, jedan od pionira u ovoj specifičnoj građevinskoj niši, ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi. Posljednjih nekoliko godina Spegra bilježi značajan i stabilan rast poslovanja, što je prepoznato u svjetskim okvirima.
Direktor i osnivač tvrtke Berislav Borovina primio je plaketu Financial Timesa te izjavio: "Svaka potvrda struke nama je veliki kompliment. U građevini smo osvojili sve nagrade i priznanja, a ponovno biti dijelom liste Financial Timesa potvrda je da dobro upravljamo i ekonomskim dijelom. Ponosan sam što jedna hrvatska tvrtka može biti rame uz rame s liderima europskog rasta. Posebno sam zahvalan našim zaposlenicima, njih skoro 300, jer svaki od njih je na svoj način ugradio svoj rad u ovo priznanje, a jednako tako svim našim partnerima i suradnicima. Ova vijest posebno me veseli kontekstu činjenice da, nakon skoro četiri desetljeća uspješnog rada, neki pojedinci propituju našu stručnost. Kao i uvijek, naš rad i postignuća te priznanja struke najbolji su odgovor“, istaknuo je Borovina, koji je prošle godine zaslužio i počasni doktorat Sveučilišta u Splitu zbog doprinosa struci.
Obnova mostova i katedrale
Iza Spegre su stotine uspješno obavljenih sanacija građevina, počevši od cestovne infrastrukture, mostova i vijadukata, kulturne baštine, gospodarskih objekata..., među kojima se posljednjih godina najviše ističu samostan i crkva sv. Franje na Kaptolu i Jadranski most. Spegra trenutno izvodi iznimno zahtjevnu obnovu zagrebačke katedrale i Meštrovićevog paviljona u Zagrebu.
"Imamo znanje, najnapredniju opremu te vrhunske profesionalce, počevši od inženjera do tokara i klesara. Nagrade su uvijek dobro došle, a nas najviše veseli dobro obavljen posao. Od prvog dana radimo tako da iza nas ostaju dugotrajni i otporni objekti kao naša najveća reklama. Nastavljamo i dalje raditi jednako profesionalno, s naglaskom na stabilan rast i vjerujući da će kvaliteta i vizija uvijek biti prepoznate", zaključio je Borovina.
