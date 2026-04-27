ROMANA VLAHUTIN
Geopolitički potres i novi motor rasta: Dubrovnik i Hrvatska kao 'vrata Europe' za globalni kapital
O značaju ovogodišnjeg Gospodarskog foruma Inicijative triju mora, koji je privukao nevjerojatnih 1500 sudionika iz 45 zemalja, u Novom danu razgovarali smo s veleposlanicom Romanom Vlahutin, jednom od vodećih stručnjakinja za europsku povezanost.
Dok se u Dubrovniku otvaraju vrata Gospodarskog foruma Inicijative triju mora, jadranska obala prestaje biti samo turistička destinacija i postaje ključna točka na novoj geostrateškoj karti Europe. U jeku dramatičnih promjena koje je donio rat u Ukrajini, regija koja obuhvaća 13 zemalja i tržište od 120 milijuna ljudi više nije "istočno krilo", već srce europske sigurnosti i gospodarskog rasta.
Od gospodarstva do sigurnosti: Zemljopis koji određuje sudbinu
Inicijativa triju mora pokrenuta je prije deset godina prvenstveno kao platforma za gospodarsku suradnju i smanjenje infrastrukturnog jaza između sjevera i juga Europe. Međutim, današnja realnost dala joj je duboku sigurnosnu dimenziju.
"Zemljopis vam određuje sve što se događa u ovom trenutku", ističe Vlahutin. "Napad Rusije na Ukrajinu neutralizirao je sjeverni koridor koji je povezivao Europu s Azijom preko ruskog teritorija. Sve se spušta prema jugu – prema Srednjem koridoru preko Crnog mora i, ključno, prema Mediteranu."
U tom kontekstu, sjeverno-južna komunikacija prestaje biti samo pitanje trgovine; ona postaje pitanje opstanka i energetske te digitalne suverenosti cijelog kontinenta.
Hrvatska kao strateški most: 'Jadran je jedino sigurno NATO more'
Jedna od najsnažnijih poruka uoči summita je redefiniranje uloge Jadranskog mora. Vlahutin naglašava kako je Jadran u novoj podjeli karata de facto jedino potpuno sigurno europsko more pod apsolutnom kontrolom NATO-a.
-Vrata srednje Europe: Ulazak u Jadransko more omogućuje dopremu robe, energije i podataka do industrijskog srca Europe u svega nekoliko sati.
-Infrastrukturni imperativ: Preduvjet za iskorištavanje ove pozicije je skok s brzine od 50 km/h na 200 km/h, što zahtijeva golema ulaganja u moderne željeznice i prometnice.
-Diversifikacija: Luka Rijeka i LNG terminal na Krku nisu samo hrvatski projekti, već strateške točke za cijelu srednju Europu koja traži alternativu nestabilnim pravcima.
Energetika i financije: Četvrti stup inicijative
Forum u Dubrovniku u središte stavlja energetiku, o čemu svjedoči i dolazak visoke američke delegacije predvođene tajnikom za energetiku Chrisom Wrightom. Bez energetske sigurnosti nema konkurentnosti, a fokus se širi s plina na nuklearnu energiju i obnovljive izvore.
Novost ovogodišnjeg skupa je uvođenje četvrtog stupa – financija.
- Tržišni potencijal: Zemlje sudionice 3SM ostvarile su lani zajednički BDP od 3,5 bilijuna dolara.
- Brži rast: Ove ekonomije rastu dvostruko brže od prosjeka Europske unije, što ih čini "magnetom" za globalni kapital.
- Globalni interes: Potvrda atraktivnosti je i snažna prisutnost Japanske banke za međunarodnu suradnju (JBIC), koja upravo u ovoj regiji vidi strateški most prema ostatku svijeta.
Iskreno polaganje računa
Dubrovački forum nije zamišljen kao niz protokolarnih govora, već kao "iskreno polaganje računa". S više od 100 već dogovorenih B2B sastanaka i brojnim potpisanim okvirnim sporazumima, cilj je pretvoriti političku viziju u konkretnu korist za građane.
"Hrvatska ima ogromnu šansu jer smo mi najveća vrata iz Mediterana i Indijskog oceana prema srcu Europe", zaključuje Vlahutin.
Pitanje koje ostaje pred liderima u Dubrovniku nije više 'što treba učiniti', već tko će i kojom brzinom preuzeti odgovornost za realizaciju projekata koji će definirati Europu u sljedećim desetljećima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare