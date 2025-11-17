“Očekuje se da će hrvatski bruto domaći proizvod (BDP) ostati solidan zahvaljujući snažnoj potrošnji kućanstava koju podražavaju rastući realno raspoloživi dohodci, ali će se postupno usporavati s 3,2 posto 2025. na 2,9 posto 2026. i na 2,5 posto 2027. godine”, kaže se jesenskim ekonomskim prognozama koje je Komisija objavila u ponedjeljak.