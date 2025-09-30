HNB upozorava: Bruto inozemni dug Hrvatske 70,4 posto BDP-a

Nadalje, u razdoblju od travnja do lipnja 2025. negativni saldo robe i sekundarnog dohotka povećao se za 45,7 odnosno 28,8 milijuna eura. Manjak u robnoj razmjeni tako je produbljen na više od 5,4 milijarde eura, budući da su rashodi odnosno nominalna vrijednost uvezenih roba iznosili 10,6 milijardi eura, što je dva posto više, dok je vrijednost izvezenih roba uz godišnju promjenu od 3,1 posto dosegnula 5,14 milijardi eura.