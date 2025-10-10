Julius Meinl predstavio The Originals Belvedere Blend kavu s Bio i Fairtrade certifikatima

Christina Meinl je započela karijeru u medicini, ali je odlučila slijediti obiteljsku tradiciju i pridružiti se brendu: „Kao dijete odrasla sam uz kavu i bila fascinirana njezinom jedinstvenom aromom. Kava je moja strast, kao da je zabilježena u mojim genima.“ Dodala je kako joj je iskustvo u medicini i mikrobiologiji oblikovalo pristup inovacijama, kvaliteti i odlučivanju u industriji kave: „Inovacija je dio naše tradicije. Naglasak naše linije inovacija danas je na kvaliteti u šalici i održivosti. Lansirali smo dvostruko certificirane ‘The Originals Bio-Fairtrade kave u 100% reciklabilnoj ambalaži, što je rezultat više od dvije godine rada na pakiranju, nabavi i procjeni kvalitete.“