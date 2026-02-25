Janaf: Do travnja stiže osam tankera neruske nafte za MOL

"Janaf je još jednom potvrdio pred svojim partnerima i ključnim dionicima kako predstavlja jamca sigurnosti opskrbe energijom u ovom dijelu Europe. Kao strateški energetski hub Europske unije i jedini siguran pravac opskrbe sirovom naftom za središnju Europu, Janaf je spreman zadovoljiti sve godišnje potrebe rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj. Kontinuiranim ulaganjima u cjevovode, objekte i ostalu infrastrukturu, kao i u razvoj poslovanja, održavamo kvalitetu usluge i pouzdanost na najvišoj razini za sve svoje partnere", naveli su u svom priopčenju iz Jadranskog naftovoda.