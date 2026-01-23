Organizator Subversive festivala završio u stečaju

Trgovački sud u Zagrebu istovremeno je otvorio i zaključio stečaj Subversive festivala j.d.o.o., tvrtke organizatora istoimenog filmskog, aktivističkog i kulturnog festivala te će se nakon pravomoćnosti tog rješenja ta tvrtka s 1347 eura duga brisati iz sudskog registra.
Rješenje je uslijedilo nakon što je u lani u travnju sud pozvao zastupnika te tvrtke Nikolu Devčića da u roku od 15 dana preda popis imovina i obaveza tvrtke, a sudskim oglasom bili su pozvani i vjerovnici da u roku od 45 dana predlože otvaranje stečaja te predujme novac za namirenje troškova postupka.
Budući da osoba ovlaštena za zastupanje dužnika nije postupila po pozivu iz oglasa i zaključka, a vjerovnici, u ostavljenom roku, nisu podnijeli prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, sud je donio odluku o istovremenom otvaranju i zaključenju stečaja.
Subversive festival j.d.o.o. tvrtka je osnovana u travnju 2015. s temeljnim kapitalom od 10 kuna i sjedištem u zagrebačkoj Laginjinoj ulici. Jedini osnivač i direktor tvrtke je Nikola Smolčić, ujedno i direktor, koordinator i producent prošlogodišnjeg 18. izdanja Subversive festivala koje se u Zagrebu održalo s temom ''Doba sukoba: Eskalirajući ratovi, globalne migracije''.
Prošlogodišnje izdanje festivala, kako se navodi u impressumu na službenim stranicama, imalo je potporu Grada Zagreba, Hrvatskog audivizualnog centra (HAVC), Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija i Društva hrvatskih filmskih redatelja (DHFR). Partneri festivala bili su dvadesetak institucija, javnih poduzeća, nakladnika i udruga među kojima su i Kino Kinoteka, Kulturno informativni centar, Slobodni Filozofski, Zagrebački holding, Srpsko narodno vijeće i Kulturni centar Beograda.
Subversive Festival pokrenut je 2008. u Zagrebu u povodu 40. obljetnice svibanjskih studentskih prosvjeda iz 1968., a kroz godine se razvio u jedan od najznačajnijih političko-kulturnih događaja u regiji.
