Trgovački sud u Zagrebu

Organizator Subversive festivala završio u stečaju

author
Hina
|
23. sij. 2026. 11:36
Subversive
Luka Stanzl/PIXSELL

Trgovački sud u Zagrebu istovremeno je otvorio i zaključio stečaj Subversive festivala j.d.o.o., tvrtke organizatora istoimenog filmskog, aktivističkog i kulturnog festivala te će se nakon pravomoćnosti tog rješenja ta tvrtka s 1347 eura duga brisati iz sudskog registra.

Rješenje je uslijedilo nakon što je u lani u travnju sud pozvao zastupnika te tvrtke Nikolu Devčića da u roku od 15 dana preda popis imovina i obaveza tvrtke, a sudskim oglasom bili su pozvani i vjerovnici da u roku od 45 dana predlože otvaranje stečaja te predujme novac za namirenje troškova postupka. 

Budući da osoba ovlaštena za zastupanje dužnika nije postupila po pozivu iz oglasa i zaključka, a vjerovnici, u ostavljenom roku, nisu podnijeli prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, sud je donio odluku o istovremenom otvaranju i zaključenju stečaja.

Subversive festival j.d.o.o. tvrtka je osnovana u travnju 2015. s temeljnim kapitalom od 10 kuna i sjedištem u zagrebačkoj Laginjinoj ulici. Jedini osnivač i direktor tvrtke je Nikola Smolčić, ujedno i direktor, koordinator i producent prošlogodišnjeg 18. izdanja Subversive festivala koje se u Zagrebu održalo s temom ''Doba sukoba: Eskalirajući ratovi, globalne migracije''.

Prošlogodišnje izdanje festivala, kako se navodi u impressumu na službenim stranicama, imalo je potporu Grada Zagreba, Hrvatskog audivizualnog centra (HAVC), Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija i Društva hrvatskih filmskih redatelja (DHFR). Partneri festivala bili su dvadesetak institucija, javnih poduzeća, nakladnika i udruga među kojima su i Kino Kinoteka, Kulturno informativni centar, Slobodni Filozofski, Zagrebački holding, Srpsko narodno vijeće i Kulturni centar Beograda.

Subversive Festival pokrenut je 2008. u Zagrebu u povodu 40. obljetnice svibanjskih studentskih prosvjeda iz 1968., a kroz godine se razvio u jedan od najznačajnijih političko-kulturnih događaja u regiji.

Teme
nikola devčić nikola smolčić subversive subversive festival

