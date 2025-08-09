Ovo je jedina zemlja kojoj Trump popušta, evo i zašto

Meksiko se već više od desetljeća nalazi na nišanu Donalda Trumpa zbog sigurnosti granice i fentanila, no unatoč tome, to je jedina zemlja koja je dobila 90-dnevno produljenje pregovora o trgovini, nakon što su na snagu stupile oštre kazne za desetke drugih zemalja.
Ova odgoda rezultat je višemjesečnog rada meksičke predsjednice Claudije Sheinbaum, koja je iza kulisa gradila čvrst odnos s uvijek nepredvidivim Trumpom. Iako se još nisu susreli uživo, nakon što je planirani sastanak na G7 summitu u Kanadi u lipnju otkazan, redovito razgovaraju telefonom.
Tijekom jednog od ranih razgovora, Sheinbaum je Trumpu, koji je preživio pokušaj atentata, otkrila osobni rizik koji je preuzela pristajući na njegov zahtjev za izručenje 29 navodnih pripadnika narko kartela Sjedinjenim Državama, prema tvrdnjama dužnosnika Bijele kuće i bivšeg američkog dužnosnika koji je radio na američko-meksičkim odnosima tijekom prvog Trumpovog mandata. Taj je trenutak pokazao Sheinbauminu spremnost da vlastitu sigurnost stavi na kocku kako bi surađivala s Trumpom.
"Ona je to izvela majstorski", rekao je Michael Camuñez, bivši pomoćnik ministra trgovine u Međunarodnoj trgovačkoj upravi tijekom Obamine administracije, koji danas vodi dvonacionalnu konzultantsku tvrtku, piše Politico.
"Nikad ne nasjeda na provokacije. Nikad ne ide korak ispred njega. Uvijek zadržava hladnu glavu."
Udovoljila nekim Trumpovim zahtjevima
Dok neki meksički i američki dužnosnici smatraju da je njezin nadimak "šaptačica Trumpu" pretjeran, priznaju joj vješto upravljanje izazovnim odnosom, što mnogima nije pošlo za rukom, udovoljavanje Trumpovim zahtjevima u vezi s granicom i fentanilom, a pritom zadržavanje domaće podrške. Sheinbaum je imala povoljnu početnu poziciju i iskoristila je disciplinirano, kažu sedam sadašnjih i bivših američkih i meksičkih dužnosnika i drugih upućenih osoba, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti.
Sheinbaum ima tim suradnika koji dobro poznaju SAD, uključujući neke koji su služili u meksičkoj vladi tijekom prvog Trumpovog mandata, poput ministra gospodarstva Marcela Ebrarda. Široka narodna podrška dala joj je slobodu da udovolji nekim Trumpovim zahtjevima, uključujući ranu odluku o slanju 10.000 vojnika na granicu sa SAD-om. Također, ostala je suzdržana kad je Trump provocirao Meksiko, uključujući trenutak kada je preimenovao Meksički zaljev u Zaljev Amerike.
Zasad joj taktika uspijeva. Meksiko, najveći trgovinski partner SAD-a, uglavnom je izbjegao retoričke napade i carine koje je Trump uveo Kanadi, Europskoj uniji i azijskim saveznicima poput Japana i Južne Koreje.
"Njezina disciplina, poruke, dijalog, spremnost da surađuje sa SAD-om po pitanju sigurnosti i migracija, sve je to pomoglo", rekao je bivši američki dužnosnik.
"A s obzirom na to da Trump zna iznenada reagirati, to ih je zaštitilo od većih problema koji bi mogli nastati ako bi ga nešto razljutilo."
Duže suradnje s Trumpom pomogla je činjenica da se Sheinbaum fokusirala na njegove ključne prioritete - migracije i fentanil - što joj je donijelo naklonost u Bijeloj kući. Osim slanja vojske i izručenja, Sheinbaum je pojačala borbu protiv droga, zapljenom prekursora fentanila, racijama u laboratorijima i uhićenjima članova kartela.
Bijela kuća cijeni njen pristup
Ključno je i to što nije uvela protumjere SAD-u i što ostaje pozitivna kad govori o odnosima Meksika s njegovim sjevernim susjedom. U travnju je Kanada najavila protucarine na američke proizvode, uključujući 25 posto na određene automobile, a premijer Mark Carney oštro je kritizirao američke carine, nazivajući ih "izravnim napadom" na svoju zemlju.
Bijela kuća zasad cijeni Sheinbaumin pristup.
"Bili su otvoreniji", rekao je drugi dužnosnik Bijele kuće. "Oni su to bolje odradili."
Sheinbaum je promišljeno gradila odnos s Trumpom. Savjete su joj davali i njezin prethodnik i mentor Andrés Manuel López Obrador, koji je imao topao odnos s Trumpom, te ugledni meksički poslovnjaci povezani s Trumpovim krugovima. Sheinbaum, fizičarka koja je doktorirala na Sveučilištu u Kaliforniji u Berkeleyju, govori engleski, uključujući u telefonskim razgovorima s Trumpom. Također je stekla reputaciju osobe koja koristi podatke u komunikaciji, uključujući pozivanje na američke podatke kako bi pokazala Trumpu da su zapljene fentanila na granici znatno pale.
"Ako pogledate što je meksička vlada objavila i što je sama Sheinbaum rekla na konferencijama za medije, ona je vrlo jasna u prikazivanju što Meksiko radi po brojnim pitanjima koja utječu i na SAD i na Meksiko, s jasnim podacima i praćenjem", rekao je jedan meksički dužnosnik.
"To je jasan plan puta s jasnim pokazateljima, i mislim da Amerikanci razumiju takav jezik."
Telefonski odnos s američkim predsjednikom omogućio je Sheinbaum da izbjegne neugodne javne scene, kakvima su drugi strani čelnici bili izloženi tijekom drugog Trumpovog mandata, poput zloglasnog sukoba s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u veljači.
Sama donosi odluke
Umjesto da kritizira Sheinbaum, Trump ju je javno pohvalio. U nedavnoj objavi na Truth Socialu, Trump je opisao poziv s meksičkom predsjednicom kao "vrlo uspješan" i dodao da se "sve bolje upoznaju i razumiju".
"Mislim da svi, barem s meksičke strane, misle da ako stvari idu dobro telefonom, zašto riskirati posjet Ovalnom uredu", rekao je Enrique Perret, izvršni direktor Zaklade SAD-Meksiko.
"Mislim da je bila vrlo, vrlo strateška po tom pitanju."
Meksički narod dao je Sheinbaum široku slobodu u vođenju odnosa sa SAD-om. U listopadu je postala prva predsjednica Meksika, pobijedivši s oko 60 posto glasova, i ostaje izuzetno popularna u zemlji, s podrškom od oko 75 posto u većini anketa.
Ta joj je podrška omogućila da sama odlučuje kada će udovoljiti Trumpovim zahtjevima, iako se posljednjih dana suočava s osjetljivim političkim okolnostima, uključujući korupcijski skandal s dvojicom bivših dužnosnika i nedavni bijeg operativca kartela iz Kine.
"Predsjednica Sheinbaum, zbog percepcije da zna kako se nositi s predsjednikom Trumpom, dobiva određeni prostor za manevriranje u pregovorima s Amerikom jer se smatra da zna upravljati tim pritiscima", izjavio je Arturo Sarukhán, bivši veleposlanik Meksika u SAD-u.
"No pitanje je koliko će to trajati."
Bitka protiv teških droga u fokusu
S jedne strane to pomaže, a s druge komplicira stvari jer Trump ne pravi razliku između trgovinskih pregovora i razgovora o granici i fentanylu. Dužnosnici s obje strane granice slažu se da veći broj tema na stolu omogućava Meksiku da pokaže dobru volju za suradnju.
"Meksiko ima više aduta, ali i više pritiska", rekao je Gerónimo Gutiérrez, bivši veleposlanik Meksika u SAD-u tijekom prve dvije godine Trumpove administracije.
"To nije čisto trgovinsko pitanje."
Kanadski problem s fentanilom nije bio toliko ozbiljan kao meksički, kanadski doprinos fentanilu u SAD-u iznosi samo 0,1 posto, pa Kanada nije mogla pokazati jednak pad. Ipak, pokrenula je šestogodišnji plan vrijedan 1,3 milijarde kanadskih dolara, uključujući dva nova helikoptera Black Hawk, 60 dronova i timove s policijskim psima.
No Kanada je nedavno izazvala Trumpov bijes i na druge načine, uključujući planiranu digitalnu poreznu reformu za američke tehnološke kompanije, od koje je Carney na kraju odustao, kao i najavu da će priznati palestinsku državnost.
"Najbolji način za nositi se s predsjednikom je uzeti njegove brige ozbiljno, bez obzira slažete li se s njima ili ne, i pokušati pronaći kreativno rješenje umjesto da ih odmah odbacite", rekao je jedan bliski poznavatelj Trumpove administracije.
"Mislim da su Kanađani pokušali drugačiji pristup i zato je odnos s SAD-om kod njih ispao kompliciraniji nego što bi se očekivalo."
Kanađani odbacuju usporedbe između 35-postotnih carinakoje su im uvedene u petak i 90-dnevne odgode koju je dobio Meksiko.
"Imamo više od dvije milijarde dolara vrijednosti trgovine koja svakodnevno prelazi granicu između Kanade i SAD-a. Također imamo različite ekonomske profile, različite razine integracije i dugotrajan gospodarski, obrambeni i sigurnosni odnos koji je možda najviše integriran na svijetu", rekla je ministrica vanjskih poslova Kanade Anita Anand novinarima.
Rastu frustracije u Meksiku
Meksički dužnosnici oprezno su optimistični da će snažni odnosi sa SAD-om ojačati položaj zemlje uoči nadolazeće revizije Sporazuma SAD-Meksiko-Kanada (USMCA), koja službeno počinje iduće godine. Zasad je Bijela kuća pojasnila da se nedavno najavljene carine odnose samo na proizvode koji nisu u skladu sa sporazumom, ali nije objavljeno koliki dio trgovine te carine zapravo obuhvaćaju.
Drugi meksički dužnosnik smatra da bi Sheinbaumin način vođenja mogao rezultirati dodatnim olakšicama kada se ti podaci utvrde i otvoriti vrata za lakše pregovore oko USMCA te možda ublažiti napetosti koje su ranije pregovore činile teškim.
Ipak, meksička spremnost da udovolji Trumpu nije bez cijene. Rastu frustracije u Meksiku zbog toga što je zemlja pristala na mnoge američke zahtjeve, a nije dobila puno zauzvrat, a sve je veća i zabrinutost da bi Sheinbaumin dobar odnos s Trumpom mogao jednog dana jednostavno nestati, ugrožavajući ne samo njezinu političku budućnost, već i budućnost njezine stranke Morena.
"Za Sheinbaum je od presudne važnosti da zadrži pristojan trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama, ne savršen, ali funkcionalan. To je ključ za njezin mandat, njezino političko naslijeđe, pa čak i za cijeli pokret Morena", rekao je Gutiérrez.
"Zaista se mora truditi da stvari nastavi gurati naprijed i dođe do zadovoljavajućeg rješenja."
