Ovo je jedina zemlja kojoj Trump popušta, evo i zašto

Sheinbaum je promišljeno gradila odnos s Trumpom. Savjete su joj davali i njezin prethodnik i mentor Andrés Manuel López Obrador, koji je imao topao odnos s Trumpom, te ugledni meksički poslovnjaci povezani s Trumpovim krugovima. Sheinbaum, fizičarka koja je doktorirala na Sveučilištu u Kaliforniji u Berkeleyju, govori engleski, uključujući u telefonskim razgovorima s Trumpom. Također je stekla reputaciju osobe koja koristi podatke u komunikaciji, uključujući pozivanje na američke podatke kako bi pokazala Trumpu da su zapljene fentanila na granici znatno pale.