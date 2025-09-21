Plenković na EXPO-u u Japanu: Održivost je u središtu razvoja Hrvatske

Premijer se sastao s predsjednikom Japanske organizacije za vanjsku trgovinu Susumuom Ktaokeom, a uz političare na Gospodarskom forumu Japan-Hrvatska okupilo se dvjestotinjak hrvatskih i japanskih gospodarstvenika i institucija, koje je Plenković podsjetio da je Hrvatska osim članstva u EU, eurozoni i šengenskoj zoni, također dobila A razinu investicijskog kreditnog rejtinga, što „povećava atraktivnost Hrvatske kao pouzdanog investicijskog i poslovnog odredišta“.