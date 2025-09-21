Plenković u Osaki: Hrvatska može biti Japanu značajan geostrateški partner u Europi

"Kao lider hrvatskog tržišta maslinovog ulja, Orgula kroz sajmove poput ANUGE, SIAL-a, PLMA-e i Expo-a gradi priču o hrvatskom ulju u svijetu. Japansko tržište, gdje se cijeni kvaliteta, vidimo kao priliku za naš Premium segment. Gospodarski forum prilika je za susrete uživo koji su temelj povjerenja u japanskoj kulturi, pa nam je važno osobno predstaviti svoju priču i proizvode", izjavio je Pjero Zekan, izvršni direktor tvrtke Orgula.