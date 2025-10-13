Slovenci, Austrijanci i Poljaci premašili lanjske dolaske, ali što se dogodilo s Nijemcima i Česima?

Domaći su turisti, tako, i prošli mjesec nadmašili sve prijašnje turističke rezultate. Nakon osam mjeseci, tijekom kojih su bili na zamalo 2,4 milijuna putovanja unutar zemlje, što je sedam posto više nego u istom razdoblju lani, naši su građani u rujnu ostvarili čak dvocifreni plus. Među 2,5 milijuna turista koji su našu zemlju izabrali za odmor tijekom devetog mjeseca, nepunih 270.000 bilo je domaćih, čak 12 posto više nego u lanjskom rujnu. U noćenjima rast tijekom proteklog mjeseca iznosi oko jedan posto, a za osam mjeseci nešto više od tri posto. Nema dileme, hrvatski su građani itekako pridonijeli stabilizaciji ovogodišnje sezone koja je protjecala s minusima s nekih od najvažnijih emitivnih tržišta. Čak i u ljetnoj špici blagi su minusi u odnosu na lanjski srpanj i kolovoz.