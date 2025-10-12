Svjetske burze pale, Trump zaoštrio trgovinski rat s Kinom

„Prvo i drugo po veličini svjetsko gospodarstvo ponovno su u sukobu, pa je normalno da su ulagači reagirali po načelu 'prvo prodaj, a potom postavljaj pitanja'. Trumpove poruke došle su sasvim neočekivano i dovele do nesigurnosti na tržištu. Neki kažu da nas čeka nestabilan listopad”, kaže Ryan Detrick, strateg u tvrtki Carson Group.