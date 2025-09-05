Okolnosti posebno teške
DORH se oglasio o ubojstvu žene u Tenji: Osumnjičenom određen istražni zatvor
Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je, po zaprimanju kaznene prijave Policijske uprave osječko-baranjske, provelo dokaznu radnju prvog ispitivanja uhićenog hrvatskog državljanina (1973.) zbog kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe iz članka 111a. stavka 1. Kaznenog zakona.
"Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik tijekom vremena od početka kolovoza do početka rujna 2025. na području Osječko-baranjske županije počinio navedeno kazneno djelo na štetu svoje supruge.
Nakon ispitivanja osumnjičenika, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo je prijedlog sucu istrage Županijskog suda u Osijeku za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela i radi neometanog odvijanja kaznenog postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, a okolnosti počinjenja su posebno teške.
Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor protiv osumnjičenika po predloženim zakonskim osnovama", napisali su u priopćenju.
