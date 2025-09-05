DORH se oglasio o ubojstvu žene u Tenji: Osumnjičenom određen istražni zatvor

Nakon ispitivanja osumnjičenika, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo je prijedlog sucu istrage Županijskog suda u Osijeku za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela i radi neometanog odvijanja kaznenog postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, a okolnosti počinjenja su posebno teške.