Policija potvrdila
Jedna osoba uhićena zbog događaja u Tenji
Iz policijske uprave osječko-baranjske oglasili su se o slučaju nestale žene čije je tijelo pronađeno sinoć u septičkoj jami u Tenji.
"Policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske uhitili su osobu koja se dovodi u vezu s kaznenim djelom koje se progoni po službenoj dužnosti. Kriminalističko istraživanje se nastavlja", stoji u priopćenju.
Tijelo žene čiji je nestanak prijavljen još 2. kolovoza pronađeno je u srijedu navečer u septičkoj jami. Policija je supruga, kojeg se sumnjiči za ubojstvo, u lisicama dovela na mjesto zločina. Sumnja se da je kuća mjesto mogućeg zločina, a policija je potvrdila samo kako provodi kriminalističko istraživanje.
Susjedi su ispričali hrvatskim medijima kako su supružnici bili povučeni, da se nisu družili s mještanima, ali da su ih pozdravljali kada bi šetali pse naseljem.
