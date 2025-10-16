Iz kuće kod Zaprešića se širio dim: Policija u njoj pronašla tijelo

PU splitsko-dalmatinska / Ilustracija

Zagrebačka policija izvijestila je u četvrtak da provodi očevid u mjestu Sveti Križ, nedaleko od Zaprešića, gdje je u jutarnjim satima pronađeno tijelo mrtvog muškarca, nakon dojave o dimu iz obiteljske kuće.

Podijeli

Oglas

Dojavu o dimu iz kuće u Brdovečkoj ulici u Svetom Križu kod Marije Gorice policija je zaprimila u četvrtak oko 6.50 sati.

U kući je pronađeno tijelo muškarca za kojeg se sumnja da je preminuo uslijed udisanja ugljičnog monoksida, a više detalja bit će poznato nakon očevida, kažu u zagrebačkoj policiji.