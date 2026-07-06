Krijumčar bježao policiji, automobil izgorio. Četvero migranata teško ozlijeđeno

Vozač se nije zaustavio na svjetlosnu i zvučnu signalizaciju policijskog vozila, već je nastavio vožnju u smjeru Zdenčine. Policajci su, nakon što je bilo razvidno da se vozač neće zaustaviti, isključili svjetlosnu signalizaciju te nastavili kretanje za vozilom na sigurnoj udaljenosti od oko 500 metara, vodeći brigu o sigurnosti ostalih sudionika u prometu.