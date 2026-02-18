Unsplash / Ilustracija

Dvadesetogodišnji mladić smrtno je stradao u utorak navečer u zagrebačkom naselju Susedgrad nakon što je na njega naletio putnički vlak, objavila je Policijska uprava zagrebačka.

Podijeli

Oglas

Nesreća se dogodila oko 18:35 na Aleji Bologne, kada je vlak na relaciji Dugo Selo - Harmica naletio na pješaka koji se kretao između tračnica.

Nakon obavljenog očevida tijelo stradalog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi daljnjeg postupanja.

Željeznički promet južnim kolosijekom bio je obustavljen do 21 sat, dok je puna normalizacija prometa uspostavljena u 23 sata, navode iz policije.