STRAŠNA NESREĆA

Tragedija kod Zagreba: U naletu vlaka poginuo dvadesetogodišnji mladić

Hina
18. velj. 2026. 13:47
Dvadesetogodišnji mladić smrtno je stradao u utorak navečer u zagrebačkom naselju Susedgrad nakon što je na njega naletio putnički vlak, objavila je Policijska uprava zagrebačka.

Nesreća se dogodila oko 18:35 na Aleji Bologne, kada je vlak na relaciji Dugo Selo - Harmica naletio na pješaka koji se kretao između tračnica.

Nakon obavljenog očevida tijelo stradalog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi daljnjeg postupanja.

Željeznički promet južnim kolosijekom bio je obustavljen do 21 sat, dok je puna normalizacija prometa uspostavljena u 23 sata, navode iz policije.

