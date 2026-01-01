Na drniškom području poginuo mladić

Prema izvješću Policijske uprave šibensko-kninske, sudarila su se dva osobna vozila šibenskih registracijskih oznaka u četvrtak ujutro oko 4 sata, a u sudaru je poginuo 27-godišnjak. 33-godišnja vozačica drugog automobila zadobila je teške tjelesne ozlijede te je zadržana na liječenju u Općoj bolnici u Šibeniku.