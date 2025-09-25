Branio se šutnjom
FOTO / Pogledajte što je policija našla u domu osumnjičenog za ubojstvo kod Slavonskog Broda
Objavljeno je što je sve policija pronašla u domu osumnjičenog za ubojstvo na istoku Hrvatske, a kriminalistička istraga se nastavlja.
U vezi događaja od 23. rujna u Šušnjevcima proveden je očevid (zamjenica županijskog državnog odvjetnika u suradnji s policijskim službenicima) na mjestu događaja. Osumnjičeni 33-godišnjak je ubrzo uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 110 Kaznenog zakona, a nakon toga i dvije osobe u dobi od 25 i 39. Kriminalističkim istraživanjem je potvrđena sumnja da je 33-godišnjak, oko 18 sati, na kolniku ceste, vozilom udario u vozilo 61-godišnjaka nakon čega je u istoga ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja uslijed čega je preminuo.
Također je utvrđeno da se 25-godišnjak i 39-godišnjak ne dovode u vezu sa počinjenjem navedenog kaznenog djela te su pušteni na slobodu.
U sklopu kriminalističkog istraživanja, a temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu, obavljene su pretrage na nekoliko lokacija na kojima bi se mogli pronaći tragovi ili predmeti vezani uz počinjenje kaznenog djela. Dakle, pretražen je dom i prostorije koje koristi osumnjičeni, a kojom prilikom je pronađeno i oduzeto 13957,85 grama droge marihuane, 6 biljaka indijske konoplje te oprema za uzgoj navedenih biljaka.
Osumnjičeni 33-godišnjak je (sinoć) uz kaznene prijave zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva i kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.
Nadalje, pretragom na drugoj lokaciji, pronađeno je i oduzeto 7,7 kilograma droge marihuane te oružje: 6 ručnih bombi M79, M754, jedna improvizirana ručna bomba, 2,3 kilograma gospodarskog eksploziva, 0,5 grama eksploziva TNT, 0,9 kilograma eksploziva vitezit, 6 metara sporogorućeg štapina, kubura ručne izrade, 4 spremnika za automatsko oružje, 500 komada raznog streljiva i 4 tromblonska metka.
U vezi navedenog policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjakom, a po dovršetku će podnijeti odgovarajuća pismena nadležnom odvjetništvu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
