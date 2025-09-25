FOTO / Pogledajte što je policija našla u domu osumnjičenog za ubojstvo kod Slavonskog Broda

U vezi događaja od 23. rujna u Šušnjevcima proveden je očevid (zamjenica županijskog državnog odvjetnika u suradnji s policijskim službenicima) na mjestu događaja. Osumnjičeni 33-godišnjak je ubrzo uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 110 Kaznenog zakona, a nakon toga i dvije osobe u dobi od 25 i 39. Kriminalističkim istraživanjem je potvrđena sumnja da je 33-godišnjak, oko 18 sati, na kolniku ceste, vozilom udario u vozilo 61-godišnjaka nakon čega je u istoga ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja uslijed čega je preminuo.