Policija objavila detalje nesreće kod škole u Zagorju

Naime, u jednom trenutku 17-godišnjak je torbom sa sportskom opremom, u kojoj se nalazio zamotani nož, koji je prethodno korišten za konzumaciju hrane, udario u predio prsa drugog 17-godišnjaka, a prilikom udarca oštrica noža probila je torbu i ozlijedila 17-godišnjaka, navode iz policije.