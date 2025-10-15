Oglas

Podnosi se kaznena prijava

Policija objavila detalje nesreće kod škole u Zagorju

author
N1 Info
|
15. lis. 2025. 12:55
Bedekovčina
Robert Anic/PIXSELL

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je jučer, oko 13 sati, u Bedekovčini je jedna maloljetna osoba uslijed mladenačke nesmotrenosti, bez namjere nasilničkog ponašanja nožem ozlijedila drugu maloljetnu osobu, izvijestila je policija.

Oglas

Naime, u jednom trenutku 17-godišnjak je torbom sa sportskom opremom, u kojoj se nalazio zamotani nož, koji je prethodno korišten za konzumaciju hrane, udario u predio prsa drugog 17-godišnjaka, a prilikom udarca oštrica noža probila je torbu i ozlijedila 17-godišnjaka, navode iz policije.

Podnosi se kaznena prijava

Ozlijeđeni 17-godišnjak helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezen je u bolnicu u Zagreb, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozlijede.

Zbog kaznenog djela "Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom", protiv 17-godišnjaka koji je iz nehaja ozlijedio prijatelja podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Teme
Bedekovčina policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ