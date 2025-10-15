Podnosi se kaznena prijava
Policija objavila detalje nesreće kod škole u Zagorju
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je jučer, oko 13 sati, u Bedekovčini je jedna maloljetna osoba uslijed mladenačke nesmotrenosti, bez namjere nasilničkog ponašanja nožem ozlijedila drugu maloljetnu osobu, izvijestila je policija.
Naime, u jednom trenutku 17-godišnjak je torbom sa sportskom opremom, u kojoj se nalazio zamotani nož, koji je prethodno korišten za konzumaciju hrane, udario u predio prsa drugog 17-godišnjaka, a prilikom udarca oštrica noža probila je torbu i ozlijedila 17-godišnjaka, navode iz policije.
Podnosi se kaznena prijava
Ozlijeđeni 17-godišnjak helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezen je u bolnicu u Zagreb, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozlijede.
Zbog kaznenog djela "Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom", protiv 17-godišnjaka koji je iz nehaja ozlijedio prijatelja podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
