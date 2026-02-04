Policija objavila detalje stravične nesreće u kojoj je poginuo 28-godišnjak

Nesreća se dogodila oko 12.35 sati na lokalnoj cesti, a 28-godišnjak se sudario s teretnjakom kojim je iz suprotnog smjera upravljao 24-godišnju vozač. Od siline udara osobni je automobil odbačen na metalnu zaštitnu ogradu, dok je teretno vozilo probilo ogradu i zaustavilo se na nasipu derivacijskog kanala.