između Orehovice i Otoka

Policija objavila detalje stravične nesreće u kojoj je poginuo 28-godišnjak

Hina
04. velj. 2026. 10:34
Do prometne nesreće između Orehovice i Otoka u kojoj je u utorak poginuo 28-godišnji vozač osobnog vozila došlo je kada je nesretni vozač prešao na suprotnu prometnu traku i sudario se s teretnim vozilom, priopćila je varaždinska policija.

Nesreća se dogodila oko 12.35 sati na lokalnoj cesti, a 28-godišnjak se sudario s teretnjakom kojim je iz suprotnog smjera upravljao 24-godišnju vozač. Od siline udara osobni je automobil odbačen na metalnu zaštitnu ogradu, dok je teretno vozilo probilo ogradu i zaustavilo se na nasipu derivacijskog kanala.

Vozač osobnog vozila preminuo je na mjestu nesreće, a smrt je konstatirala liječnica ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije. Njegovo je tijelo prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.

Vozač teretnog vozila je ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Županijskog bolnici Čakovec.

Očevid je obavila zamjenica županijske državne odvjetnice uz pomoć policije i sudskog vještaka, a promet tom dionicom bio je zatvoren do 20.15 sati. Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti nesreće.

Teme
policija prometna nesreća

