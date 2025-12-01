UTVRĐUJU SE OKOLNOSTI
Sin ubio majku pa sebe u Istri, oglasio se DORH
Županijsko državno odvjetništvo u Puli naložilo je obdukciju tijela dviju osoba, majke i sina, pronađenih 29. i 30. studenoga u Medulinu te, zajedno s policijom, nastavlja provoditi sve potrebne radnje kako bi se rasvijetlile okolnosti ovih povezanih događaja.
U nedjelju ujutro u Medulinskom zaljevu pronađeno je mrtvo tijelo 57-godišnjeg muškarca. Istarska policija potvrdila je da je riječ o osobi koja se dovodi u vezu s pronalaskom tijela starije žene dan ranije u obiteljskoj kući u Medulinu. Na njezinu tijelu vidljivi su tragovi nasilne smrti.
Prema neslužbenim informacijama, radi se o majci i sinu, navodno austrijskim državljanima. Istarska policija te navode još uvijek nije potvrdila, a više informacija se očekuje u narednim danima.
Očevid i potraga
Policija je u subotu navečer, nakon zaprimljene dojave, u obiteljskoj kući pronašla tijelo 79-godišnje žene. Zbog tragova koji upućuju na nasilnu smrt započeo je očevid te intenzivna potraga za njezinim 57-godišnjim sinom.
Potraga je okončana sljedećeg jutra. Oko 8:10 sati policija je zaprimila dojavu o tijelu u moru u Medulinskom zaljevu. Policijski ronioci ubrzo su izvukli tijelo muškarca, za kojeg je potvrđeno da je isti muškarac kojeg su od subote tražili.
Nad tijelom muškarca bit će provedena obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti, kao i nad tijelom žene. Policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja istraživati sve okolnosti tragičnog događaja.
