Sin ubio majku pa sebe u Istri, oglasio se DORH

U nedjelju ujutro u Medulinskom zaljevu pronađeno je mrtvo tijelo 57-godišnjeg muškarca. Istarska policija potvrdila je da je riječ o osobi koja se dovodi u vezu s pronalaskom tijela starije žene dan ranije u obiteljskoj kući u Medulinu. Na njezinu tijelu vidljivi su tragovi nasilne smrti.