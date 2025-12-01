Drama u Splitu: Tijekom policijskog ispitivanja žvakao drogu. Umro je u bolnici

Muškarac je umro u bolnici nakon što je noćas tijekom policijske intervencije zbog vožnje pod utjecajem alkohola pokušao sakriti drogu u ustima te ju sažvakao, a kasnije je podlegao ozljedama, priopćila je u ponedjeljak PU splitsko-dalmatinska.
Prilikom kontrole vozača, alkotestiranjem je utvrđeno da ima 0,67 g/kg alkohola u krvi. Muškarac je odbio preliminarno testiranje na prisutnost droga, a tijekom postupanja izručio je dva smotuljka u kojima se nalazila manja količina marihuane i hašiša.
U policijskoj postaji, prilikom pokušaja razgovora s muškarcem, policijski službenici su posumnjali da nešto skriva u ustima, jer je odbijao odgovoriti na pitanja i davao nerazgovijetne odgovore.
Kada su ga zamolili da ispljune predmet, muškarac je odbio i nastavio žvakati nepoznatu tvar. Zbog opasnosti da bi mogao ugroziti svoje zdravlje, policija je poduzela mjere kako bi mu izvadila predmet iz usta.
Iz usta mu je izvađena manja količina bijele tvari koja se kasnije ispostavila kao droga.
Tijekom postupanja, muškarac je ugrizao jednog od policijskih službenika, koji je zadobio lakše ozljede.
Muškarac je odmah odveden u bolnicu zbog sumnje da je progutao drogu, te je započela odgovarajuća medicinska terapija.
Jutros oko 3 sata zaprimljena je informacija da je muškarac preminuo.
O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo, koje je naložilo obdukciju.
