Oglas

Policija potvrdila

Strava u Rijeci: Na požarištu pronađeno tijelo još jedne osobe

author
Hina
|
30. stu. 2025. 16:46
Požar u Rijeci
Goran Kovacic/PIXSELL

Tijekom očevida na požarištu u zgradi u Zanonovoj ulici, u središtu Rijeke, pronađeno je još jedno tijelo nepoznate osobe, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska u nedjelju.

Oglas

Kako su naveli iz policije, slijedi utvrđivanje identiteta te osobe.

Očevid na mjestu požara, koji je planuo 29. studenoga, proveli su u nedjelju protupožarni inspektor i policijski službenici. Utvrđeno je da je uzrok požara tehnički.

Izgorjelo je nekoliko stanova i pomoćnih prostorija te je znatno oštećeno krovište zgrade.

Tijekom gašenja požara pronađeno je tijelo prve nepoznate osobe, tako da su u požaru smrtno stradale dvije osobe.

Policija je izvijestila da je po prvim procjenama ukupna materijalna šteta vrlo visoka, a točan iznos će se utvrditi naknadno.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
požar požar u rijeci rijeka vatrogasci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ