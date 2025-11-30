Policija potvrdila
Strava u Rijeci: Na požarištu pronađeno tijelo još jedne osobe
Tijekom očevida na požarištu u zgradi u Zanonovoj ulici, u središtu Rijeke, pronađeno je još jedno tijelo nepoznate osobe, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska u nedjelju.
Kako su naveli iz policije, slijedi utvrđivanje identiteta te osobe.
Očevid na mjestu požara, koji je planuo 29. studenoga, proveli su u nedjelju protupožarni inspektor i policijski službenici. Utvrđeno je da je uzrok požara tehnički.
Izgorjelo je nekoliko stanova i pomoćnih prostorija te je znatno oštećeno krovište zgrade.
Tijekom gašenja požara pronađeno je tijelo prve nepoznate osobe, tako da su u požaru smrtno stradale dvije osobe.
Policija je izvijestila da je po prvim procjenama ukupna materijalna šteta vrlo visoka, a točan iznos će se utvrditi naknadno.
