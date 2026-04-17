Teška nesreća: Naletio na pješakinje pa pobjegao, jedna poginula, dvije su ozlijeđene

Hina
17. tra. 2026. 08:44
Jedna je osoba smrtno stradala dok su dvije ozlijeđene, u četvrtak, prilikom naleta teretnog automobila na pješakinje u Babinoj Gredi, izvijestila je u vukovarsko-srijemska policija u petak.

Prometnu nesreću izazvao je 40-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom njemačkih registarskih oznaka. Zbog kršenja prometnih propisa, u jednom je trenutku prešao vozilom na lijevu stranu kolnika te naletio na tri pješakinje koje su se kretale uz rub kolnika iz suprotnog smjera.

Nakon naleta vozač se nije zaustavio niti je pružio pomoć ozlijeđenima, već je napustio mjesto događaja, ali je nedugo nakon prometne nesreće pronađen, navodi policija.

Od posljedica nesreće, 75-godišnjakinja je u bolnici preminula dok su 61-godišnjakinja i 47-godišnjakinja zadobile lake tjelesne ozljede.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je županijska državna odvjetnica, a slijedi daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti.

