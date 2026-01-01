U trostrukom sudaru kod Muća jedna osoba poginula, druga ozlijeđena

PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Jedna je osoba poginula, a druga je ozlijeđena i primljena u splitsku bolnicu nakon sudara u kojem su sudjelovala tri vozila na samu Novu godinu oko podne u Gizdavcu kod Muća, izvijestili su iz splitske policije.

Sudar tri vozila dogodio se oko 11​.20 sati, ​na državnoj cesti u Gizdavcu kod Muća.

U teškoj nesreći jedna je osoba poginula, a ​druga je ​kolima Hitne medicinske pomoći prevezena na pružanje liječničke pomoći u KBC u Splitu.

​"Na mjestu događaja će se obaviti očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva​", rekla je policijska glasnogovornica Antonela Lolić.