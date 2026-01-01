Izvijestila policija
U trostrukom sudaru kod Muća jedna osoba poginula, druga ozlijeđena
Jedna je osoba poginula, a druga je ozlijeđena i primljena u splitsku bolnicu nakon sudara u kojem su sudjelovala tri vozila na samu Novu godinu oko podne u Gizdavcu kod Muća, izvijestili su iz splitske policije.
Sudar tri vozila dogodio se oko 11.20 sati, na državnoj cesti u Gizdavcu kod Muća.
U teškoj nesreći jedna je osoba poginula, a druga je kolima Hitne medicinske pomoći prevezena na pružanje liječničke pomoći u KBC u Splitu.
"Na mjestu događaja će se obaviti očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva", rekla je policijska glasnogovornica Antonela Lolić.
