U trostrukom sudaru kod Muća jedna osoba poginula, druga ozlijeđena

Hina
01. sij. 2026. 13:17
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Jedna je osoba poginula, a druga je ozlijeđena i primljena u splitsku bolnicu nakon sudara u kojem su sudjelovala tri vozila na samu Novu godinu oko podne u Gizdavcu kod Muća, izvijestili su iz splitske policije.

Sudar tri vozila dogodio se oko 11​.20 sati, ​na državnoj cesti u Gizdavcu kod Muća. 

U teškoj nesreći jedna je osoba poginula, a ​druga je ​kolima Hitne medicinske pomoći prevezena na pružanje liječničke pomoći u KBC u Splitu. 

​"Na mjestu događaja će se obaviti očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva​", rekla je policijska glasnogovornica Antonela Lolić.

Muć policija prometna nesreća

