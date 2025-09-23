Zbog mita
USKOK podigao optužnicu protiv građevinske inspektorice i poduzetnika
USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 12. veljače 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvoje hrvatskih državljana (1968., 1971.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita te zlouporabe položaja i ovlasti.
Optužnicom se stavlja na teret da su se, u razdoblju od studenoga 2023. do ožujka 2024. godine u Varaždinu, I. okr. - voditeljica Službe građevinske inspekcije Državnog inspektorata Područnog ureda Varaždin i II. okr. - odgovorna osoba i voditelj poslovanja tri trgovačka društva, dogovorili da će II. okr. nagraditi I. okr. ako svoje postupanje prilikom obavljanja poslova građevinske inspekcije usmjeri u korist njegovih društava te ako ga pravovremeno upozori na postupanja Državnog inspektorata. Tako je II. okr. 28. studenoga 2023., čim ga je I. okr. obavijestila da se nalazi u prodajnom salonu jednog od njegovih društava, naložio svojoj radnici da za I. okr. umanji cijenu za naručene proizvode za 70% neovisno o iznosu i sadržaju ponude, slijedom čega je I. okr. kupila proizvode po cijeni umanjenoj za 3.117,34 eura.
Zauzvrat je I. okr., odmah po zaprimanju zahtjeva za inspekcijski nadzor nad građevinskim radovima na zgradi u Varaždinu u vlasništvu jednog od društava II. okr., s ciljem da se tijekom inspekcijskog nadzora ne utvrde nepravilnosti, obavijestila II. okr. da će navedeni nadzor 19. ožujka 2024. osobno obaviti. Pritom su se dogovorili da će II. okr. naložiti da se samo toga dana smanji opseg građevinskih radova budući da za njih nije ishodio građevinsku dozvolu. Zatim je I. okr., protivno Zakonu o Državnom inspektoratu, sastavila dopis u kojem je neistinito navela da je obavila nadzor po svim etažama zgrade te da nema elemenata za pokretanje građevinskog inspekcijskog nadzora, čime je društvu u vlasništvu II. okr. omogućila daljnji nastavak građevinskih radova bez odgovarajuće građevinske dozvole, priopćili su.
