USKOK podigao optužnicu protiv građevinske inspektorice i poduzetnika

Optužnicom se stavlja na teret da su se, u razdoblju od studenoga 2023. do ožujka 2024. godine u Varaždinu, I. okr. - voditeljica Službe građevinske inspekcije Državnog inspektorata Područnog ureda Varaždin i II. okr. - odgovorna osoba i voditelj poslovanja tri trgovačka društva, dogovorili da će II. okr. nagraditi I. okr. ako svoje postupanje prilikom obavljanja poslova građevinske inspekcije usmjeri u korist njegovih društava te ako ga pravovremeno upozori na postupanja Državnog inspektorata. Tako je II. okr. 28. studenoga 2023., čim ga je I. okr. obavijestila da se nalazi u prodajnom salonu jednog od njegovih društava, naložio svojoj radnici da za I. okr. umanji cijenu za naručene proizvode za 70% neovisno o iznosu i sadržaju ponude, slijedom čega je I. okr. kupila proizvode po cijeni umanjenoj za 3.117,34 eura.