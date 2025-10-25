Oglas

slijedi kaznena prijava

Užas u Osijeku: Pregazio ženu na pješačkom prijelazu, preminula je

author
N1 Info
|
25. lis. 2025. 07:37
24.01.2015., Zagreb, Spansko - Prometna nesreca u ulici Gustava Krkleca kod hotela Antunovic. Na pjesackom prijelazu osobni automobil naletio je na pjesaka te je intervenirala Hitna pomoc.rPhoto: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija

Na kružnom toku Bosutske i Drinske ulice te Vinkovačke ceste u Osijeku jučer u 18.15 sati došlo je do prometne nesreće između osobnog automobila i pješakinje, koja je od posljedica zadobivenih ozljeda preminula u osječkoj bolnici.

Oglas

Očevidom očevidne ekipe Postaje prometne policije Osijek utvrđeno je da se nesreća dogodila kada 35-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka, izlaskom iz kružnog toka Vinkovačke ceste te Bosutske i Drinske ulice, na obilježenom pješačkom prijelazu kolnika Vinkovačke ceste sjeverno od kružnog toga nije zaustavio svoje vozilo na vrijeme kako bi propustio pješake. Tom prilikom je prednjim lijevim djelom vozila udario 73-godišnju pješakinju iz Osijeka, koja se kretala pješačkim prijelazom u smjeru istok-zapad, a koja je od siline udara vozila u tijelo pala na kolnik.

Pješakinja je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je u Klinici za kirurgiju preminula uslijed zadobivenih ozljeda u prometnoj nesreći.

Vozač je na mjestu događaja alkotestiran i test je bio negativan.

Protiv vozača slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Teme
Osijek policija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ