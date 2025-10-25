Užas u Osijeku: Pregazio ženu na pješačkom prijelazu, preminula je

Očevidom očevidne ekipe Postaje prometne policije Osijek utvrđeno je da se nesreća dogodila kada 35-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka, izlaskom iz kružnog toka Vinkovačke ceste te Bosutske i Drinske ulice, na obilježenom pješačkom prijelazu kolnika Vinkovačke ceste sjeverno od kružnog toga nije zaustavio svoje vozilo na vrijeme kako bi propustio pješake. Tom prilikom je prednjim lijevim djelom vozila udario 73-godišnju pješakinju iz Osijeka, koja se kretala pješačkim prijelazom u smjeru istok-zapad, a koja je od siline udara vozila u tijelo pala na kolnik.