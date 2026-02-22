ŠTETA...
Nissan je predstavio SUV za sedam putnika, cijena mu kreće od 6200 eura, ali ne i za Hrvate
Nissan kreće s lansiranjem potpuno novog modela koji će nositi ime Gravite. Riječ je SUV monovolumenu (MPV) sa sedam sjedala.
Ono što prvo moramo naglasiti jest činjenicu da je Gravite namijenjen indijskom tržištu te je time prilagođen potrebama lokalnih kupaca. Prilagođena mu je tako i cijena, koja kreće od, nama Europljanima nestvarnih, 5,65 lakh rupija – odnosno 6200 eura, prenosi Automobiliona.
Što se dobije za tu cijenu?
Gravite će se proizvoditi u indijskom Chennaiu, a nas je zanimalo što sve dobiju indijski kupci za tu cijenu.
Kako navodi Nissan, naziv Gravite “inspiriran je s 1,4 milijarde Indijaca i njihovim raznolikim podrijetlima”. Japanci navode i kako je riječ o SUV-u (preciznije, C-SUV) koji spaja svestranost, udobnost, prostranost i praktičnost potrebnu indijskim obiteljima za svakodnevnu vožnju i vikend putovanja.
Što se izgleda tiče, Gravite krase povišena karoserija, mišićave linije, izraženi blatobrani i visoki razmak od tla. Sve to daje mu snažan vizualni dojam, kako navode, “idealan za raznolike indijske uvjete vožnje”.
Na vanjskim detaljima ističu se elementi u obliku slova C, piano crna prednja maska, LED svjetla s integriranim dnevnim svjetlima, LED stražnja svjetla, krovni nosači i vrata širokog otvora radi bolje praktičnosti.
Izdašna oprema
Gravite je dizajniran tako da se jednostavno prilagođava i svakodnevnoj vožnji i duljim obiteljskim putovanjima. Fleksibilan raspored sjedala omogućuje smještaj do sedam putnika, a treća klupa se može maknuti pa se tako prtljažni prostor na 625 litara.
Prostrana kabina nudi i klima-uređa, što je iznimno važno za tropske indijske uvjete. Također, brojni pretinci i mjesta za pohranu povećavaju praktičnost u svakodnevnoj uporabi.
Tu je i suvremena tehnologija poput “lebdećeg” ekrana od 20,3 centimetara s bežičnim spajanjem telefona putem aplikacija Android Auto i Apple CarPlay. Uz to, Gravite nudi i bežično punjenje mobitela, vozačev ekran od 17,7 cm, automatsko zaključavanje vrata te prednje i stražnje parking senzore.
Ovaj SUV obećava i zavidnu razinu sigurnosti uz čak 30 standardnih sigurnosnih značajki. Među njima su elektronička kontrola stabilnosti (ESC), sustav kontrole proklizavanja (TCS), pomoć pri kretanju uzbrdo (HSA), sustav pomoći pri kočenju (BAS) te ABS s elektroničkom raspodjelom sile kočenja (EBD).
Što pokreće Gravite?
Ispod haube nalazi se 1-litreni benzinski motor s 72 konjske snage. Kako navodi Nissan, motor je podešen za uravnotežene performanse, udobnu vožnju i predvidljivo ponašanje u gradu i na otvorenoj cesti.
Gravite će biti dostupan s 5-stupanjskim ručnim ili automatskim mjenjačem. Potrošnja? Deklalirano je 19,5 km/l, ili prevedeno na europski, oko 5,2 l/100 km.
Sve u svemu, poprilično dobar paket za tu cijenu. Ima li naznaka da če Gravite doći u Europu? Nema! Zašto? Recimo samo da bi za EU tržište bi trebao zadovoljiti strože sigurnosne i emisijske norme, a to onda diže i cijenu, prenosi Automobiliona.
