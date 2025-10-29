"Poslastica za siromašne" koju su pripremale bake diljem bivše Jugoslavije, a danas se poslužuje i u restoranima

Postoje jela koja s vremenom padnu u zaborav, a onda se iznenada ponovno pojave na jelovnicima – kako domaćima, tako i onima u restoranima. Jedno od takvih jela je pita gužvara. Gužvara je po okusu slična sirnom bureku, ali se priprema brže i jednostavnije. Može se poslužiti kao samostalno jelo, uz malo salate, ili kao prilog uz meso. Idealna je kad nemate puno vremena za kuhanje, piše Metropolitan.si.