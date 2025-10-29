"Poslastica za siromašne" koju su pripremale bake diljem bivše Jugoslavije, a danas se poslužuje i u restoranima

Nekada je ovo jelo često bilo na stolovima, zatim smo ga pomalo zaboravili, no danas ga se može pronaći i u boljim restoranima – ili jednostavno pripremiti kod kuće.
Oglas
Postoje jela koja s vremenom padnu u zaborav, a onda se iznenada ponovno pojave na jelovnicima – kako domaćima, tako i onima u restoranima. Jedno od takvih jela je pita gužvara. Gužvara je po okusu slična sirnom bureku, ali se priprema brže i jednostavnije. Može se poslužiti kao samostalno jelo, uz malo salate, ili kao prilog uz meso. Idealna je kad nemate puno vremena za kuhanje, piše Metropolitan.si.
Sastojci:
- 1 pakiranje kora za pite (500 g)
- 4 do 5 jaja
- 400 g svježeg sira ili mladog sira
- 2 čašice grčkog jogurta
- 150 ml mlijeka
- 1 žličica praška za pecivo
- 100 ml ulja
- sol i papar po ukusu
Po želji možete dodati i malo povrća – primjerice pola poriluka narezanog na tanke kolutiće, šaku blanširanog mladog špinata ili blitve… Okus će biti još bogatiji.
Priprema:
Najprije pripremite smjesu: u posudi pomiješajte sir, jaja, jogurt i mlijeko. Dodajte ulje, prašak za pecivo, sol i papar (i povrće, ako ga koristite), pa sve dobro izmiješajte.
Tijesto izvadite iz pakiranja i razmotajte. Uzmite četiri lista i njima obložite kalup za pečenje tako da pola tijesta prekrije dno, a druga polovica visi preko rubova. Jedan list tijesta ostavite sa strane – trebat će vam na kraju.
Zatim uzmite jedan list tijesta, zgužvajte ga i uronite u pripremljenu smjesu. Kada se tijesto dobro natopi, izvadite ga i položite (zgužvano i natopljeno) u kalup za pečenje. Postupak ponavljajte s listovima dok ne potrošite svu smjesu. Zatim sve zajedno prekrijte listom koji ste ostavili sa strane. Pokapajte ga uljem i premažite.
Na kraju preklopite rubove tijesta koji vise preko kalupa, pokapajte ih s malo ulja i premažite kistom. Pitu pecite oko 30 minuta na 200 do 220 °C (ovisno o pećnici). Ako vam se čini da je odozgo previše potamnila, smanjite temperaturu i prekrijte je aluminijskom folijom te pecite do kraja.
Kad je pita pečena, lagano je poškropite vodom i ostavite da se malo ohladi. Zatim je narežite i poslužite. Dobar tek!
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas