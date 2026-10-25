prežganka
Sjećate li se što vam je baka servirala za doručak? Nekoć klasik radničke kuhinje, danas u otmjenim restoranima
Nekada su naše bake od nekoliko sasvim običnih sastojaka znale pripremiti topao i zasitan doručak koji je mnogima ostao u sjećanju kao jedan od najljepših okusa djetinjstva.
Nekada su jutra izgledala prilično drukčije nego danas. Na stolu nije bilo šarenih kutija žitarica, različitih namaza i drugih proizvoda koji danas pune police trgovina. Osobito na selu, domaćice su često pripremale ono što su imale pri ruci. Nerijetko bi se već u rano jutro iz kuhinje širio miris tople juhe, piše Metropolitan.
Među jelima koja su obilježila djetinjstvo brojnih generacija posebno mjesto zauzima prežganka, odnosno prežgana juha, ponegdje poznata i kao ajnpren juha. Pripremala se od brašna, masnoće, vode i nekoliko začina, a često joj se dodavalo i jaje. Bila je jeftina, brzo gotova i dovoljno zasitna da posluži kao skroman jutarnji obrok.
Sjećanja na bakinu kuhinju živa su i danas
Da prežgana juha nije bila samo jelo nego i važan dio obiteljskih uspomena, potvrđuju i objave na slovenskim internetskim forumima.
Na portalu Kulinarika.net korisnici su se još 2008. godine prisjećali hrane koju su im nekada pripremale bake i majke.
Korisnica pod nadimkom strippy među prvima je spomenula upravo prežganu juhu i napisala: „Prežgana juha. Ona koja je već pomalo smeđa... mmmmmmmmmmmm.“
Druga korisnica, mamamia, prisjetila se inačice s malo mljevene crvene paprike i nadrobljenim kruhom.
Zanimljivo je da nisu sva sjećanja bila jednako ugodna. Korisnica lili_stef među jelima iz djetinjstva navela je i prežganu juhu, ali je priznala da je nikada nije voljela.
Upravo to pokazuje koliko različite osjećaje može probuditi isto jelo.
Zašto se prežgana juha jela i za doručak?
Prežgana juha nekada je bila praktičan izbor za početak dana. Za njezinu pripremu nije bilo potrebno mnogo sastojaka, postupak nije bio zahtjevan, a topao obrok posebno je godio tijekom hladnijih jutara.
Osim toga, imala je nekoliko svojstava zbog kojih i danas može biti zanimljiv izbor za doručak.
Topao i lako probavljiv obrok. Nakon noćnog odmora mnogima više odgovara nešto toplo i blago nego teška ili masna hrana. Jednostavno pripremljena prežgana juha može biti ugodan izbor, osobito kada nemamo velik apetit.
Izvor energije. Brašno sadrži ugljikohidrate koji tijelu osiguravaju energiju za početak dana. Dodamo li juhi jaje, obogatit ćemo je i bjelančevinama.
Pridonosi unosu tekućine. Budući da najveći dio juhe čini voda, njezinom konzumacijom možemo pridonijeti i jutarnjoj hidrataciji.
Jednostavna priprema. Prežganu juhu možemo skuhati za otprilike 15 minuta, što znači da nam za nju nije potrebno mnogo vremena ni složeni kulinarski postupci.
Ipak, treba naglasiti da prežgana juha sama po sebi nije osobito uravnotežen doručak. Sadrži malo vlakana i obično malo povrća. Dodatkom jajeta, mrkve ili kriške kruha od cjelovitih žitarica može postati nutritivno bogatiji obrok.
Jesu li bake znale zašto je poslužuju kod želučanih tegoba?
Prežgana juha u slovenskoj se narodnoj tradiciji smatrala jelom koje umiruje želudac. Bake su je često pripremale djeci kada su bila bolesna, nisu imala apetit ili ih je bolio trbuh.
Njezina je prednost ponajprije u tome što može biti blaga, tekuća i razmjerno jednostavna za konzumaciju, osobito ako se priprema s malo masnoće i bez izrazito jakih začina.
Međutim, tradicionalno vjerovanje da prežgana juha liječi proljev ili druge probavne tegobe nije isto što i znanstveno dokazana učinkovitost.
Kod probavnih bolesti najvažnije je nadoknaditi izgubljenu tekućinu i elektrolite, a prehranu treba prilagoditi stanju pojedinca.
Prežgana juha, dakle, može biti ugodan obrok kada nam ne odgovara teška hrana, ali nikako nije zamjena za odgovarajuće liječenje.
Kako pripremiti pravu bakinu prežganu juhu?
Za četiri osobe potrebno je:
- 2 žlice maslaca ili ulja
- 2 žlice glatkog brašna
- približno 1 litra vode
- 2 jaja
- pola čajne žličice mljevenog ili cijelog kima
- sol po ukusu
- po želji malo papra i peršina
Postupak pripreme
U loncu zagrijte maslac ili ulje pa dodajte brašno. Na umjerenoj vatri pržite ga uz neprestano miješanje dok ne poprimi zlatnosmeđu boju i ugodan miris. Pazite da ne zagori jer bi juha mogla postati gorka.
Zatim postupno dolijevajte vodu i cijelo vrijeme miješajte kako biste spriječili nastanak grudica.
Dodajte kim i sol te kuhajte otprilike pet do deset minuta.
U manjoj posudi umutite jaja pa ih uz miješanje polako ulijevajte u kipuću juhu. Tako će nastati sitne trakice jaja, karakteristične za domaću prežganu juhu.
Kuhajte još toliko da jaja budu potpuno kuhana. Po želji dodajte nasjeckani peršin i poslužite.
Neke su bake u juhu nadrobile i komad starog kruha, dok su druge dodavale malo češnjaka, mrkve ili mljevene crvene paprike.
Svaka je kuća imala svoju inačicu.
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