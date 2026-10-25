Sjećate li se što vam je baka servirala za doručak? Nekoć klasik radničke kuhinje, danas u otmjenim restoranima

Nekada su jutra izgledala prilično drukčije nego danas. Na stolu nije bilo šarenih kutija žitarica, različitih namaza i drugih proizvoda koji danas pune police trgovina. Osobito na selu, domaćice su često pripremale ono što su imale pri ruci. Nerijetko bi se već u rano jutro iz kuhinje širio miris tople juhe, piše Metropolitan.