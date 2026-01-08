Oglas

ČEKA SE POTVRDA GRADA

Redatelj Saša Božić predložen za novog ravnatelja GK Gavelle

author
Hina
|
08. sij. 2026. 14:26
Saša Božić
Davor Puklavec/PIXSELL

Kazališno vijeće GK Gavelle za novog ravnatelja Kazališta predložili su redatelja i dramaturga Sašu Božića te se čeka potvrda iz Grada, potvrdili su za Hinu iz Gavelle.

Oglas

Osim Saše Božića, na natječaj su se javili Ivana Sajko, Siniša Ruzić, Marko Juraga i Samo M. Strelec.

U obrazloženju odluke kazališno vijeće ističe da je Saša Božić kroz svoj dugogodišnji rad djelovao kroz različita područja, od kazališne režije, dramaturgije, koreografije, kreiranja dramskih tekstova do pisanja i vođenja međunarodnih projekata, produkcija kazališnih i plesnih predstava te se time pokazao kao istaknuti i priznati stručnjak na području kulture.

Ostvario je niz samostalnih kazališnih projekata i režija te kao dramaturg surađivao s priznatim redateljima u zemlji i inozemstvu.

Program kandidata uvelike se naslanja na dugogodišnju tradiciju djelovanja Gavelle kao kazališne institucije koja preispituje klasike svjetske i domaće dramske književnosti, a istovremeno nudi zajednici uvid u kretanja suvremene svjetske i domaće dramske i prozne književnosti, navodi kazališno vijeće.

U svom realističnom, kvalitetno strukturiranom i izvedivom programu, Saša Božić promišlja domaće i međunarodno pozicioniranje Kazališta, artikulira jasan umjetnički i repertoarni smjer te predlaže inovacije i programske sadržaje kojima će Gavella zadržati i dodatno osnažiti svoju ulogu relevantnog i suvremenog žarišta gradskih kulturnih zbivanja, zaključili su.

Članovi vijeća su Enes Vejzović (predsjednik), Ksenija Zec, Dina Vukelić, Branko Čegec i Kristina Bertanjoli Mihajlović.

Natječaj za ravnatelja objavljen je 15. listopada, a trajao je mjesec dana.

Mandat sadašnjeg ravnatelja, redatelja Dražena Ferenčina, ističe u listopadu 2026., a natječaj se raspisuje godinu dana ranije, pojasnili su iz Gavelle.

Novi ravnatelj će dužnost preuzeti u listopadu 2026. godine.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Gavella kazalište redatelj saša božić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ