Redatelj Saša Božić predložen za novog ravnatelja GK Gavelle

Kazališno vijeće GK Gavelle za novog ravnatelja Kazališta predložili su redatelja i dramaturga Sašu Božića te se čeka potvrda iz Grada, potvrdili su za Hinu iz Gavelle.
Oglas
Osim Saše Božića, na natječaj su se javili Ivana Sajko, Siniša Ruzić, Marko Juraga i Samo M. Strelec.
U obrazloženju odluke kazališno vijeće ističe da je Saša Božić kroz svoj dugogodišnji rad djelovao kroz različita područja, od kazališne režije, dramaturgije, koreografije, kreiranja dramskih tekstova do pisanja i vođenja međunarodnih projekata, produkcija kazališnih i plesnih predstava te se time pokazao kao istaknuti i priznati stručnjak na području kulture.
Ostvario je niz samostalnih kazališnih projekata i režija te kao dramaturg surađivao s priznatim redateljima u zemlji i inozemstvu.
Program kandidata uvelike se naslanja na dugogodišnju tradiciju djelovanja Gavelle kao kazališne institucije koja preispituje klasike svjetske i domaće dramske književnosti, a istovremeno nudi zajednici uvid u kretanja suvremene svjetske i domaće dramske i prozne književnosti, navodi kazališno vijeće.
U svom realističnom, kvalitetno strukturiranom i izvedivom programu, Saša Božić promišlja domaće i međunarodno pozicioniranje Kazališta, artikulira jasan umjetnički i repertoarni smjer te predlaže inovacije i programske sadržaje kojima će Gavella zadržati i dodatno osnažiti svoju ulogu relevantnog i suvremenog žarišta gradskih kulturnih zbivanja, zaključili su.
Članovi vijeća su Enes Vejzović (predsjednik), Ksenija Zec, Dina Vukelić, Branko Čegec i Kristina Bertanjoli Mihajlović.
Natječaj za ravnatelja objavljen je 15. listopada, a trajao je mjesec dana.
Mandat sadašnjeg ravnatelja, redatelja Dražena Ferenčina, ističe u listopadu 2026., a natječaj se raspisuje godinu dana ranije, pojasnili su iz Gavelle.
Novi ravnatelj će dužnost preuzeti u listopadu 2026. godine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas