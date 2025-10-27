Intrauterina kontracepcija: Spriječava trudnoću do deset godina, ali ima i neke nedostatke

Ilustracija / Pixabay

Intrauterina kontracepcija je zapravo spirala. Ona se stavlja u maternicu i može spriječavati trudnoću od pet do deset godina. Oblika je slova T, a radi na način da sperma ne može doći do jajovoda i ne može oploditi jajnu stanicu. Ipak, treba naglasiti kako ova vrsta kontracepcije ne štiti od spolnih bolesti pa bi uz nju bilo najbolje koristiti i kondom.

Spirala ima i drugo ime, a to je intrauterina kontracepcija. Iako ima svoje prednosti jer spriječava trudnoću i do deset godina, ne štiti od spolnih bolesti. Jednako tako, neke žene je ne smiju koristiti, dok nekima može napraviti probleme.

Što je interauterina kontracepcija?

Ova vrsta kontracepcije se stavlja u maternicu. To je najpopularnija metoda dugotrajne kontracepcije koja spriječava trudnoću i do deset godina. Važno je znati da je može staviti samo ginekolog, a jednako tako, ako žena želi zatrudnjeti, samo ju ginekolog može ukloniti.

Stavljanje spirale je nalik ginekološkom pregledu i uzimanju papa testa, samo se umjesto papa testa, u maternicu stavlja spirala.

Jednom kada se stavi, spirala počinje odmah djelovati.

Ipak, hormonska spirala će trebati tjedan dana da počne djelovati, osim ako ju stavite za vrijeme menstruacije.

Nakon umetanja bi nekoliko dana trebalo izbjegavati stavljanje tampona, spolne odnose, kupanje u kadi i plivanje.

Koje su vrste interauterine kontracepcije?

Postoje dvije vrste spirala, a to su bakrena i hormonska spirala, kao što je Mirena.

Bakrena kontracepcija ima bakrenu žicu na vrhu, dok hormonska sadrži hormon progestin, odnosno sintetsku verziju progesterona. Bakrena funkcionira tako da pojačava upalni odgovor i izaziva upalu sluznice maternice i time spriječava ulazak spermija u jajnu stanicu.

Hormonska kontracepcija oslobađa s vremenom male količine progestina. On zgušnjava cervikalnu sluz, a to onda otežava prolazak spermija.

Ovaj hormon i djelomično potiskuje sposobnost oslobađanja jajne stanice za vrijeme menstruacije.

Prednosti i nedostaci interauterine kontracepcije

Ova vrsta kontracepcije ima nekoliko prednosti:

pruža dugotrajnu zaštitu

radi se o 99 posto uspješnoj metodi

može se jednostavno ukloniti

uz nju se ne mora koristiti nikakva druga kontracepcijska metoda

istraživanja pokazuju da Mirena i Liletta mogu ublažiti menstrualne grčeve i obilnu menstruaciju

može se koristiti za vrijeme dojenja

S druge strane, ova vrsta kontracepcije ima i pojedine nedostatke. Tako ne štiti od spolnih bolesti, a u prvim mjesecima se mogu pojaviti promjene u ciklusu. Kod bakrene spirale može doći do bolnijih menstruacija i jačeg krvarenja, dok kod hormonske spirale može doći do neredovitog ciklusa.

Može se dogoditi i da spirala ispadne iz maternice u prvih par mjeseci, a može doći i do infekcija.

Kod hormonske spirale može doći do debljanja, cista na jajnicima i promjena raspoloženja.

Mogu li svi koristiti interauterinu kontracepciju?

Iako je ova vrsta kontracepcije sigurna, pojedine osobe bi je trebale izbjegavati. To su žene koje imaju spolno prenosivu bolest, kao i one koje imaju rak vrata maternice.

Isto tako, bakrenu spiralu ne smiju staviti oni s alergijom na bakar ili oni koji imaju Wilsonovu bolest. Također, opasna će biti za osobe s bolesti jetre ili rakom dojke.

U slučaju da se javljaju bolovi, grčevi, neugoda kod odnosa tjednima nakon stavljanja spirale, potrebno je posjetiti ginekologa.

Zaključak

Interauterina kontracepcija je vrsta kontracepcije koja spriječava trudnoću do deset godina. Radi se o spirali, a postoji bakrena i hormonska spirala. Ova vrsta zaštite je vrlo pouzdana, ali ima i neke nedostatke.

Tako na primjer ne štiti od spolno prenosivih bolesti, a može doći i do promjena u ciklusu.