Iz ovog europskog grada možete posjetiti tri države - u jednom danu!

Jedan europski grad leži na tromeđi, što vam omogućuje da u samo 24 sata upijete kulturu triju različitih zemalja.
Ako želite "otkvačiti" što više zemalja, putna stručnjakinja preporučuje jedan pogranični grad u Europi koji vam omogućuje da posjetite tri u samo jednom danu, piše Express.
Putna blogerica Chyna oglasila se na TikToku i otkrila da joj je ovo omiljeni "trik" na putovanjima dok pokušava ugurati što više odredišta. Grad koji je predložila jest Basel u Švicarskoj, a zahvaljujući jedinstvenom položaju odlična je polazna točka i za avanture u još dvije države.
"Graniči i s Francuskom i s Njemačkom, što znači da jutro možete provesti u Njemačkoj u kupnji, poslijepodne u Francuskoj, a večer opet u Baselu na večeri", oduševljeno je ispričala Chyna. Dodala je da grad leži na tromeđi (graničnom trokutu) gdje se susreću tri države – pa se između njih može prošetati za svega 15 minuta.
"Nadalje, postoji i most s kojeg se mogu vidjeti sve tri zemlje odjednom, a postoji i spomenik koji označava točnu točku njihova susreta." Do Njemačke se stiže tramvajem – vožnja iz središta Basela traje oko 20 minuta.
Granicu možete prijeći tramvajem
"Tijekom prelaska granice u tramvaju trebat će vam putovnica", upozorava Chyna. "Prije nego što tramvaj stane u Njemačkoj, uđu granični policajci i provjeravaju dokumente; ako ste iz Ujedinjenog Kraljevstva, to mora biti putovnica – vozačka dozvola se ne prihvaća."
Chyna je dokumentirala svoje putovanje i otkrila da vas nakon izlaska iz tramvaja čekaju trgovački centar, restoran i most koji prelazi u Francusku. "Tu je i maleno selo u kojem možete ručati, a čim sam zakoračila u Francusku, ponovno sam mogla koristiti EU roaming jer sam u Švicarskoj morala koristiti eSIM (budući da nije dio Europske unije)", navela je.
Dodala je: "Ono što volim kod ovog izleta jest da svaka zemlja ima svoj ugođaj, iako su doslovno udaljene samo nekoliko minuta. Cijelo iskustvo je tako jedinstveno – fora način putovanja."
Za kraj je istaknula i druge prednosti Basela: savršen je "putnički hub" za jednodnevne izlete u Luzern i Zürich u Švicarskoj te Strasbourg u Francuskoj, kao i druga odredišta u Francuskoj i Njemačkoj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
